Publican fotos del coronavirus chino a color y en alta resolución

Los ejemplares del coronavirus fueron proporcionados por la investigadora Emmie de Wit, de Rocky Mountain Laboratories del NIAID, como parte de sus estudios a la microscopista Elizabeth Fischer. A su vez, Fischer sacó estas imágenes y una oficina de Rocky Mountain Laboratories las hizo en color.

CC BY 2.0 / NIAID-RML Imagen en color y alta resolución del SARS-CoV-2

En estas fotos no es difícil darse cuenta de que el nuevo coronavirus no difiere mucho de los coronavirus que provocaron el brote del síndrome respiratorio de Medio Oriente o MERS-CoV en 2012 y el del síndrome respiratorio agudo grave en 2002. Esta semejanza no causa sorpresa. Los tres coronavirus tienen picos que se parecen a una corona. Esta característica tan peculiar fue la que les dio su nombre.

El SARS-CoV-2 que causa la neumonía COVID-19 se ha convertido en una emergencia sanitaria global desde diciembre de 2019, cuando los primeros casos fueron detectados en Wuhan, en la provincia china de Hubei.