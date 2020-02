Jackie Chan ofrece una recompensa millonaria a quien logre un antídoto para el coronavirus

Jackie Chan escribió en la red social Weibo que está dispuesto a hacer todo lo posible para ayudar en la lucha por conseguir una cura para el coronavirus que se originó en la ciudad de Wuhan en China.

"No importa qué individuo u organización desarrolle el antídoto, quiero agradecerles con un millón de yuanes si lo logran. No se trata de dinero. No quiero ver las calles que antes eran bulliciosas ahora vacías y no quiero ver a mis compatriotas luchando contra un virus hasta ver llegar a la muerte cuando deberían estar disfrutando de la vida", escribió Jackie Chan.

Según publica el medio The Straits Times, la publicación del actor fue celebrada por miles de internautas que respaldaron y elogiaron su iniciativa en estos tiempos de crisis que atraviesa China por el coronavirus.

"La ciencia y la tecnología son clave para superar el virus, y creo que muchas personas tienen el mismo pensamiento que yo y esperan que se pueda desarrollar un antídoto lo antes posible", agregó el actor.

La más reciente película de Jackie Chan Vanguard debió ser retirada a último minuto, pues el gigante asiático tuvo que prohibir la aglomeración de personas en cines, teatros, parques y otros lugares públicos como medidas para evitar que el coronavirus se propague.