Coronavirus en primera persona: una china curada cuenta qué tan aterradora es la enfermedad

Jiang, de 44 años, es de Wushan en Chongqing en el suroeste del país, pero ya lleva varios años trabajando en Wuhan, foco del nuevo coronavirus chino.

El pasado 15 de enero, viajó a su casa para celebrar el Año Nuevo chino.

"Mi marido vino a buscarme a la estación de trenes y vio que estaba muy mala. Inmediatamente me llevó al hospital local. Unos pocos días de tratamiento no dieron resultado positivo", contó Jiang.

Casi una semana más tarde, el 21 de enero, la trasladaron a la sala de infecciosos del hospital central Sanxia en Wanzhou y le diagnosticaron una neumonía causada por el nuevo tipo de coronavirus.

"Fui la primera paciente con esta enfermedad en Chongqing, y los médicos y enfermeros me trataron con especial cuidado. Todos los días me rociaban, me daban tratamiento antiviral y antiinfección. Los médicos incluso utilizaban métodos de la medicina tradicional china", detalló.

Unos días después, Jiang empezó a sentirse mejor y, finalmente, fue dada alta el 30 de enero. La paciente subrayó que el hospital no le cobró nada por el tratamiento.

"Me preguntan si esta enfermedad es aterradora. Creo que lo más importante es no tener miedo, protegerte lo mejor que puedas, usar máscara y lavarte las manos más a menudo. Si tienes fiebre, tos u otros síntomas, debes ir al hospital inmediatamente. No debes preocuparte si te quedas aislado, hay que mantener un buen estado de ánimo, obedecer y confiar en los médicos, y entonces, seguro que te recuperarás", concluyó Jiang.

Hasta la fecha se han confirmado casi 9.700 casos de contagio en China, incluyendo al menos 213 fallecimientos, a los que se suman más de un centenar de casos en una veintena de países, principalmente en Asia.

La OMS decretó la emergencia internacional por la propagación del nuevo coronavirus, aunque no recomendó restringir la circulación de personas o mercancías en relación con el brote.