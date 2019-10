Científicos de Ecuador revelan el beneficio de decir adiós a Facebook

No tener una cuenta en Facebook hace que las personas estén menos deprimidas, y además, mejoran sus finanzas, según un estudio de la Universidad de Las Américas en Ecuador.

El equipo del economista Roberto Mosquera comparó la actividad de 1.765 estudiantes de la Universidad de Texas A&M que usan Facebook. Los dividieron en dos grupos, uno de los cuales tomó una semana libre sin Facebook, y el otro no, escribe The Daily Mail.

Resultó que. También se dedicaron a actividades más saludables, hicieron menos compras impulsivas e incluso comieron menos. Además, los participantes del experimento que abandonaron la red social consumieron menos noticias.

También se les preguntó a los voluntarios cuánto les gustaría recibir en compensación por renunciar a Facebook por una semana. En promedio, los jóvenes establecieron la cantidad de 67 dólares. Y después de una semana de rechazo, esta cifra aumentó en casi un 20%. Este aumento en la evaluación, sugieren los científicos ecuatorianos, es típico de las relaciones adictivas (dependientes) con la plataforma.

El estudio se publicó en la revista Experimental Economics.