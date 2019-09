Aumenta el número de fallecimientos relacionados con el vapeo en EEUU

"Hubo 805 casos de lesiones pulmonares detectados en 46 estados y un territorio de EEUU. Doce fallecimientos fueron confirmados en diez estados", dice el comunicado.

De acuerdo con los datos de los CDC, todos los afectados "tienen un historial de uso de productos de cigarrillos electrónicos o vapeo".

Según la nota, "la mayoría de los pacientes afirmaron haber usado cigarrillos electrónicos con THC", siglas para tetrahidrocannabinol, principal constituyente psicoactivo del cannabis.

Mientras algunos admitieron que habían empleado cigarrillos electrónicos solo con nicotina.

"Todavía no sabemos la causa específica de esas lesiones pulmonares. La investigación no ha identificado cualquier cigarrillo electrónico o producto de vapeo particular [dispositivo, líquido, cápsula de recarga y/o cartucho] que esté vinculado con todos los casos", admitieron los CDS.

En junio pasado San Francisco se convirtió en la primera ciudad estadounidense en prohibir las ventas de cigarrillos electrónicos.

El 15 de septiembre pasado el estado de Nueva York prohibió la venta de vapeadores con aromatizantes, y el miércoles pasado lo mismo hicieron las autoridades del estado de Rhode Island.

El 24 de septiembre el Gobernador del estado de Massachusetts, Charlie Baker, decretó una prohibición de cuatro meses para la venta de todos los cigarrillos electrónicos y productos de vapeo.