No es demasiado tarde: entérate de cómo puedes revertir la calvicie

Si padeces de calvicie, quizás has escuchado el término 'alopecia androgenética', la condición más común de pérdida de cabello que afecta a más del 50% de los hombres caucásicos, y en raros casos, también a las mujeres.

Esta es la causa por la que muchos hombres con el paso del tiempo empiezan a observar la caída de cabello y las zonas claras se hacen evidentes sobre todo en la parte frontal y superior de la cabeza. Algunos incluso comienzan a edades tan tempranas como la adolescencia, cuando esta condición puede convertirse en un verdadera agonía.

No son pocos los remedios o tratamientos milagrosos que podemos encontrar en cualquier farmacia para solucionar la alopecia, pero muy pocos cuentan con un respaldo científico contundente y en la mayoría de los casos terminamos tirando el dinero.

Sin embargo, hace algunos años el trasplante capilar viene siendo unos milagros de la medicina estética que ha hecho de la alopecia una condición transitoria. Pero no todas las alopecias son candidatas a trasplante y "por eso lo principal es determinar la causa de la pérdida de cabello", dijo a Sputnik el doctor Ney Arencibia, director de la 'Clínica Estética Arencibia' en la ciudad española de Donostia/San Sebastián.

"Por lo general, los pacientes con alopecia androgenética son los mayores candidatos a realizarse con éxito un microinjerto capilar. Aunque también existen otro tipo de alopecias como puede ser la marca de un cicatriz en el cuero cabelludo que el paciente quiere cubrir, y otros casos más específicos", explicó Arencibia, especialista en microinjerto capilar.

Aunque la mayoría de las personas que acuden a esta clínica estética son hombres, también llegan algunas mujeres que —a juicio del doctor— son quienes peor llevan esta situación.

Según cuenta Arencibia las mujeres sufren muchísimo la alopecia aunque los hombres tampoco son menos: "Llegan a la clínica con una estima baja, usando gorras o cualquier accesorio que les ayude a ocultar su alopecia", contó el doctor.

"Muchos llegan a la clínica después de haber usado fármacos por tiempo prolongado que nunca les funcionaron, lo que les genera una gran ansiedad. En la mayoría de los casos, estos pacientes ni siquiera quieren que se sepa que se hicieron un trasplante y piden hasta vacaciones para el proceso de recuperación", confesó el médico.

El trasplante capilar consiste básicamente en hacer una redistribución del cabello, o un 'autotransplante': se saca cabello de una zona donde existe una alta densidad y se implanta donde esta densidad es menor.

© Foto : Cortesía de Clínica Estética Arencibia El Dr. Arencibia y la Dra. Guerrero Roldan durante un transplante capilar en la clínica estética 'Arencibia' de España

"Lo más habitual es sacar el cabello de la zona posterior de la cabeza, que en la mayoría de los casos se considera una zona donante y luego se implanta donde se requiere. Aunque también podemos hacer trasplantes a nivel de barba, cejas e incluso en el pubis, que son son cada vez más solicitados", explicó el médico.

Según contó Arencibia, en el 90% de los casos de microinjerto capilar se utiliza la técnica de extracción individual de folículos (FUE, por sus siglas en inglés) donde como explica su nombre se extrae pelo a pelo un área de la zona donante. Este procedimiento puede tardar de ocho a 10 horas en dependencia de la cantidad requerida pero es uno de los más efectivos.

Aunque la técnica FUE puede parecer moderna, en realidad fue inventada hace casi un siglo. Lo que antes se hacía era la extracción de grandes trozos del cuero cabelludo, que hoy día continúa siendo posible con pequeñas punzadas de 0,8 milímetros de diámetro, explicó el médico.

En el caso de la alopecia androgenética, no todos los folículos del cuero cabelludo son sensibles a la dihidrosterona, una hormona que parece ser la responsable de la calvicie, de ahí que el cabello que quedó en la cabeza puede ser implantado en la zona afectada por esta hormona y no sufrirá sus efectos.

Pero, ¿quienes pueden no ser candidatos?. Arencibia explicó que aquellas personas que simplemente no tengan suficiente cabello en la zona donante no podrán someterse a este procedimiento. "Hay que hacer una evaluación de la densidad capilar que permita hacer el transplante", indicó el médico.

También están los casos donde la alopecia es de por sí una condición transitoria que puede ser reversible con otro tipo de tratamientos, además de otras condiciones como enfermedades autoinmunes o un déficit considerable de hierro y vitaminas.

Aunque el trasplante capilar con técnica FUE es considerado clínicamente un procedimiento bastante seguro y de menor riesgo, el doctor detalló algunas complicaciones que pueden presentarse sobre todo en las primeras semanas después del injerto.

"Una de las más típicas es el picor que se siente en la zona implantada, que además no podemos tocar porque se corre el riesgo de arruinar el injerto. También en menos de un 1% de los casos se puede presentar algún tipo de infección que serían tratadas, por eso quizás el riesgo más considerable e impredecible es el de una alergia a la anestesia, pero esto puede suceder hasta en una visita al dentista", comentó el experto.

Además, es recomendable esperar el momento en que la alopecia se haya estabilizado: "Si un paciente comienza con una alopecia androgenética a los 21 años lo más razonable es esperar que ésta evolucione, nunca trasplantar antes de los 23 años", explicó.

Luego de un trasplante capilar, según Arencibia, las recomendaciones son simples: mantener una dieta equilibrada, evitar el tabaco y el alcohol, así como el exceso de proteínas y grasas. "Esto es suficiente para tener un cabello sano", concluyó el experto.