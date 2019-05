Científicos revelan qué sustancia podría sustituir parcialmente al deporte

Hoy en día no es un secreto que la práctica de deportes beneficia la salud, pero no todas las personas pueden dedicar tiempo a estas actividades debido a su apretada agenda. Ahora eso no es un problema, ya que un grupo de científicos estadounidenses averiguó qué sustancia podría sustituir parcialmente al deporte.

La vitamina C, según los investigadores de la Universidad de Colorado en Boulder, causa el mismo efecto que los ejercicios físicos suelen causar en el sistema cardiovascular. La actividad de la hormona endotelina-1 (ET-1) aumenta en el organismo de las personas con sobrepeso.

La ET-1 causa un potente efecto vasoconstrictor que ralentiza el flujo de sangre y como consecuencia afecta su suministro a los órganos vitales. Además, la actividad elevada de esta hormona aumenta el riesgo del surgimiento de enfermedades vasculares.

© Sputnik / Ruslan Krivobok Cómo adelgazar más rápido estando menos tiempo en el gimnasio

El deporte puede ayudar a reducir la actividad de la ET-1 en el organismo de personas que sufren de obesidad. Sin embargo, no todos los individuos pueden o quieren incluir el suficiente número de ejercicios físicos en su agenda diaria.

También: Estos trucos alimenticios te ayudarán a adelgazar sin hacer dieta

Una investigación realizada por los científicos estadounidenses reveló que la vitamina C también reduce la ET-1 y normaliza el funcionamiento de los vasos sanguíneos. Su efecto sobre ellos puede compararse con el andar rápido y de manera regular.

Sin embargo, los científicos advierten que la vitamina C no puede sustituir el deporte por completo, ya que la actividad de la ET-1 no es su único beneficio. Por ejemplo, la vitamina C es incapaz de fortalecer músculos y huesos.