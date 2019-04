El Parkinson es una enfermedad más común de lo que crees: estos cinco famosos la padecen (fotos)

Se trata de la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente después del Mal de Alzheimer; es una afección mucho más común de lo que crees. Sputnik te cuenta qué famosos lo padecen...y tú no sabías.

Actualmente las enfermedades neurológicas son las principales causas de discapacidad, y entre estas, el Mal del Parkinson es la enfermedad con mayor índice de crecimiento. Según la Federación Española de Parkinson (FEP), afecta a más de 7 millones de personas en todo el mundo, y se prevé que en 2040 habrá 12 millones de personas con Parkinson.

En 1997, la Organización Mundial de la Salud declaró el 11 de abril como Día Mundial del Parkinson, en coincidencia con el aniversario del nacimiento de James Parkinson, neurólogo británico que, en 1817, descubrió lo que en aquel tiempo llamó "parálisis agitante" y que hoy se conoce con su apellido.

En la web de la FEP se explica que la enfermedad se produce cuando las células que generan dopamina —principales transmisores químicos del cerebro que posibilita la comunicación entre neuronas—, dejan de funcionar de manera prematura, dificultando la coordinación de los movimientos finos de los músculos.

"Si bien el síntoma más conocido refiere a los temblores, puede afectar también la capacidad de caminar, hablar, escribir e incluso tragar, dificultando las tareas diarias y la rutina del padeciente", se agrega.

Más: Científicos de Japón usan por primera vez células iPS para tratar el Parkinson

Todavía no se conoce qué causa Parkinson. Sin embargo, la FED indica que podría deberse a una combinación de factores genéticos, medioambientales y los derivados del propio envejecimiento del organismo.

Estos son algunos famosos que padecen Parkinson.

Helen Mirren

"El Parkinson es un proceso lento e inevitable. Es difícil convivir con él, porque nunca sabes si vas a poder o no hacer determinadas cosas cada día, lo que dificulta la vida cotidiana", dijo la actriz ganadora de un premio Óscar por su rol en la película 'The Queen' a The Guardian.

© REUTERS / Gary Cameron Helen Mirren, actriz británica

"Lo más importante es que las personas con Parkinson tengan la oportunidad de dar a conocer cómo es esta dolencia, para que la sociedad pueda entenderla mejor, como ha ocurrido con otros trastornos como el autismo", agregó.

También: Así funciona el aparato que da esperanza a los que padecen de Parkinson

La actriz decidió anunciar que sufre la enfermedad tras quedar "conmocionada" por la noticia de la muerte de Robin Williams, que se suicidó en agosto de 2014, que también sufría Parkinson.

Robin Williams

El célebre actor no tenía la enfermedad muy avanzada. Sin embargo Susan Schneider, su viuda, aseguró que Williams hubiera muerto tres años después.

© AP Photo / Charles Sykes Robin Williams

El actor también tenía síntomas de una enfermedad conocida como demencia de cuerpos de Lewy. "Se estaba desintegrando ante mis ojos". "Vivíamos una pesadilla", dijo Schneider al programa de la cadena ABC Good Morning America.

Michael J. Fox

Antes de cumplir los 30 años, a Michael J. Fox le diagnosticaron Parkinson, según ABC.

"La vida me impuso una catástrofe, pero encontré la riqueza de mi alma. A pesar de que estoy peor físicamente, algunas noche de zapping encuentro 'Volver al futuro' en algún canal. Antes apagaba el televisor. Ahora miro diez o quince minutos, no con nostalgia, sino simplemente para recordar cómo era", dijo al respecto.

Vinculado: Japón inicia pruebas clínicas para curar el mal de Parkinson con células madre

Muhammad Ali

Uno de los mejores boxeadores de la historia, Muhammad Ali, también padeció Parkinson. Se lo diagnosticaron en 1984, en 2016 falleció por complicaciones respiratorias que se cree fueron consecuencia.

© REUTERS / Jorge Nunez Muhammad Ali durante un conferencia de prensa. Ciudad de México, 9 de julio de 1987.

"Lo más importante de mi vida es lograr la paz. Dios me dio esta enfermedad para demostrarme que soy un hombre frágil como cualquiera", dijo la estrella.

Te puede interesar: Tener plata te cambia el cerebro (científicamente probado)

Ali sentía un hormigueo constante en la cara y en los labios, se cansaba más de lo normal, hablaba con demasiada lentitud y las manos le temblaban; pensó que era producto de los numerosos golpes que sufrió a lo largo de su vida.

Salvador Dali

En 1980 se conoció públicamente que el pintor padecía de Parkinson. En ese entonces la revista Interviú publicó el informe neurológico de Dalí elaborado por el doctor Manuel Subirana.

© AFP 2019 / Salvador Dalí, artista español

Dalí "es hoy un ser indefenso, tanto física como intelectualmente, y su voluntad y capacidad de decisión están en manos de las personas que lo rodean habitualmente. Como consecuencia de esta pérdida de facultades, tanto físicas como psíquicas, sufre una profunda depresión, de la que, en teoría, puede recuperarse siguiendo los tratamientos adecuados", dijo Subirana. Uno de los síntomas de la enfermedad es también una "depresión agitada", agregó.

Además: ¿Cómo 'hablan' las neuronas? Este escáner en forma de casco podría averiguarlo

Un estudio de 2017 de un grupo de científicos de la Universidad de Liverpool liderados por la psicóloga Alex Forsythe, concluyó que los síntomas de Parkinson de Dalí aparecen reflejados en su obra pictórica 20 años antes de que le fuera oficialmente diagnosticada la enfermedad. En el cuadro 'Retrato de mi hermano muerto' (1963), por ejemplo, ya aparecen los primeros síntomas.