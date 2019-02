Hallan en México una cura para combatir la gastritis

Al vapor con cebolla y chile, en quesadillas, tamales, tortitas, como ensalada, con guacamole, nopales o hasta crudos, los quelites han acompañado la dieta nacional desde épocas ancestrales, pero no se conocía su potencial en el tratamiento contra la gastritis.

En su laboratorio de no más de 6 por 8 metros cuadrados, la científica Irma Romero Álvarez descubrió junto con un equipo de investigadores que esta planta tradicional mexicana inhibe el crecimiento de la bacteria Helicobacter pylori que provoca esta enfermedad.

Sentada detrás de su pequeño escritorio en una reducida oficina que forma parte de su laboratorio en el Departamento de Bioquímica de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de Mexico (UNAM), la investigadora modesta explica que solo formó parte de un equipo multidisciplinario.

Hace varios años un grupo de 17 investigadores, quienes encabezaban equipos de diferentes disciplinas iniciaron el proyecto sobre el quelite a iniciativa de la doctora Amanda Galvez y se enfocaron en conocer sus aspectos antropológico, botánico, químico, médico y otros de la planta.

La investigación se centró en tres especies de quelites: El alache, del Estado de México; chepil, de la región de Oaxaca; y chaya, de la Península de Yucatán.

En la parte médica, junto con las científicas Erika Gomez-Chang, Guadalupe Vanessa Uribe-Estanislao y Maricruz Martinez-Martinez, Romero Alvarez tenía el objetivo de hacer una reinserción del quelite en la dieta de los mexicanos y darle un valor agregado encontrándole alguna propiedad medicinal.

En alrededor de año y medio, con el apoyo de científicos de la Facultad de Química, las investigadoras observaron con pruebas de laboratorio in vitro que éstos tres tipos de quelite inhiben a la bacteria causante de la gastritis, incluso mejor que el antibiótico y antiparasitario metronidazol.

"Es un conocimiento nuevo, tanto es un conocimiento nuevo que estos resultados que obtuvimos se publicaron en el Journal Medicinal Food, eso quiere decir que es algo novedoso y si es publicado en una revista con arbitraje internacional, quiere decir que es un conocimiento nuevo completamente", expuso.

Refiere que éste trabajo científico, que si bien se realizó en la UNAM fue apoyado con fondos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) sienta las bases para continuar investigando, pues en todo el territorio mexicano existen más de 400 tipos de esta planta.

Quelite deriva del náhuatl significa "hierba tierna comestible" y entre sus variedades se encuentra la verdolaga, el papalo, el quelite cenizo, el huazontle, entre muchas otras que crecen en las parcelas de milpa de frijol, maíz y calabaza desde tiempos remotos, incluso antes de los aztecas y mayas.

"Lo que yo encontré con los extractos de todos estos quelites, es que todos inhiben mejor que el metronidazol, pero solo en estudios in vitro, con mi bacteria y mi tubito de ensayo. Ahora como funciona esto in vivo, todavía no lo sabemos", dijo.

El objetivo inicial de la investigación se cumplió y "decirle a la gente los quelites tienen su valor nutricional, como aporte de vitaminas, minerales, micro nutrientes, proteína y fibra, pero también tiene un potencial para incidir en ciertas enfermedades producidas por Helicobacter Pylori.

Sin embargo, aclara que para comprobar que cura la enfermedad es necesario hacer experimentos con animales que tengan gastritis y alimentarlos con quelites, bajo condiciones de control que sería una nueva etapa de investigación.

La Helicobacter Pylori es una bacteria que coloniza la mucosa gástrica de los humanos; está asociada a diferentes patologías, la principal es la gastritis, y si permanece se pueden presentar otros padecimientos, como úlcera péptica y, en menor porcentaje, cáncer gástrico.

La científica explica que solo bajo ciertas premisas se debe erradicar esta bacteria, como cuando se genera úlcera o si hay antecedentes de cáncer gástrico, pues existen sospechas que si se hace sin causa aparente puede generar otras enfermedades del tracto digestivo superior.

Más de la mitad de la población mundial está infectada por esta bacteria y en Mexico más del 60%, lo que deriva en que la gastritis sea una de las primeras 10 causas de primera consulta en medicina familiar o servicios de urgencia, y el cáncer gástrico y úlceras pépticas están dentro de las primeras 20 causas de mortalidad.

La doctorado en Investigación Biomédica Básica, quien ha realizado 40 publicaciones científicas en revistas nacionales e internacionales consideró que la investigación del quelite debe incidir no solo en la población sino en el gobierno.

"Para que incluyera estudios e investigaciones de éste tipo en agendas públicas para que se sigan estudiando y darle el valor correcto justo a éste tipo de productos", expuso.

La también profesora universitaria que cuenta con la patente por la "Prueba rápida en disco de papel para identificar y cuantificar Helicobacter pylori en cultivos complejos" explica que existen dos tipos de gastritis.

Una causada a enfermeros cuyo tratamiento incluye el uso frecuente de medicamentos denominados antiinflamatorios no esteroideos y la provocada por la bacteria Helicobacter pylori.

"Una vez que llega al epitelio, ya que se sentó sobre las células, lo que va a hacer es producir toxinas y proteínas que van a activar al sistema inmune y crean una inflamación del epitelio, esto es lo que se llama gastritis", expuso.

Refirió que en 1982 dos investigadores australianos Barry J. Marshall y J. Robin Warren descubrieron esta bacteria como causante de la gastritis y úlcera, lo que les hizo merecedores al Nobel de Medicina, pues antaño se pensaba que era el consumo de irritantes como el picante, café, alcohol, incluso del estrés y otros lo que ocasionaban la enfermedad.

La gastritis se caracteriza por un un dolor y ardor intenso en lo que llamamos "boca del estómago" e inflamación, por ello la investigadora afirma sobre los quelites "yo si me los comería"