Cómo adelgazar más rápido estando menos tiempo en el gimnasio

Las rutinas de gimnasio que más calorías queman son aquellas que se centran en ejercicios cardiovasculares de muy alta intensidad en intervalos cortos, según un estudio publicado en el British Journal of Sports Medicine.

El ejercicio debe incluir fases en las que el cuerpo se vea obligado a realizar un esfuerzo intensivo intercaladas con fases denominadas 'de recuperación'. Este tipo de ejercicios, conocidos popularmente como ejercicios de alta intensidad o 'HIIT', parecen quemar más grasas que correr durante largo tiempo o ir en bicicleta, si bien todavía no está claro cuál es el tipo ideal de ejercicio de estas características ni tampoco la cantidad de tiempo que se debe practicar para conseguir perder peso de manera efectiva.

El estudio es en realidad un análisis de una serie de investigaciones anteriores en las que se comparaban los resultados obtenidos a la hora de perder peso tras un entrenamiento por intervalos y los resultados obtenidos practicando ejercicio cardiovascular moderado, como montar en bicicleta o caminar.Ambos sexos perdían grasa realizando cualquiera que fuese el ejercicio, pero quienes practicaron ejercicio de alta intensidad perdieron una media de 1,58 kilos, frente a los 1,13 kilos del otro grupo.

"Perder peso no se trata solo de cuántas calorías quemas mientras haces ejercicio, sino también de cómo tu cuerpo reacciona durante las horas y los días posteriores a él", explica Paulo Gentil, uno de los autores del estudio y docente de la Universidad Federal de Goias (Brasil).

Los ejercicios de alta intensidad permiten ahorrar tiempo. Son suficientes 10 minutos para perder peso. Suelen estar compuestos, por ejemplo, de intervalos de intensidad elevada de 20 segundos y de intervalos de recuperación de 10 segundos en el caso del método Tabata; o intervalos de intensidad elevada de un minuto y 30 segundos de recuperación en el caso de la bicicleta elíptica durante un periodo de 45 minutos a la semana. Las cifras contrastan con los largos periodos que se requieren en el caso de practicar ejercicios de intensidad moderada.

"Durante los intervalos, los músculos queman una cantidad significativa de sus reservas de azúcar, lo que desencadena una reacción que les hace reabastecerse rápidamente absorbiendo glucosa de otras partes del cuerpo", explica Josh Jarrett, jefe de ejercicios de Quantify Fitness de Nashville citado por Healthline. "Este proceso requiere insulina, y con el tiempo el cuerpo responde volviéndose más sensible a pequeñas cantidades de insulina. Si los niveles de insulina son altos, el cuerpo no puede quemar grasa de manera tan eficiente, así que al hacer que el cuerpo sea más sensible a cantidades más pequeñas de insulina, puede volver a conectar la maquinaria para quemar grasa", razonan.

