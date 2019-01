Muerte por ratas: temor en Argentina por un nuevo brote de hantavirus

Todo comenzó en un cumpleaños. Los médicos de Epuyén, localidad de la provincia patagónica de Chubut, pudieron identificar el momento de inicio del brote de hantavirus que castiga nuevamente este pintoresco pueblo, que hoy vive encerrado y a la espera.

Se cree que un peón del pueblo habría contraído la enfermedad luego de haber limpiado un galpón, habiendo levantado partículas de las heces de los roedores (Colilargos) que transmiten la enfermedad. Este hombre y su mujer, ambos infectados pero hoy fuera de peligro, acudieron a un festejo y allí se produjo el contagio grupal. La cumpleañera fue la primera víctima, murió el 3 de diciembre de 2018.

"Estamos viendo un brote con una clara evidencia de transmisión interhumana. El primer brote con el cual conocimos esta forma de contagio ocurrió en Argentina en 1996, con 16 personas afectadas", explicó a Sputnik el Dr. Tomás Orduna, jefe de Medicina Tropical y Medicina del Viajero del Hospital Muñíz de la Ciudad de Buenos Aires.

"El virus tiene un período de incubación de puede llegar a ser hasta de seis semanas, después comienza con una sintomatología que es muy inespecífica, como si fuera una gripe [decaimiento, fiebre, dolores musculares], antes de la aparición concreta de lo que se denomina Síndrome Cardiopulmonar por hantavirus, que genera el cuadro grave y cuya letalidad promedio está en el 30% pero puede llegar a situaciones en las que supera el 50%", advirtió el infectólogo.

Ante la muerte de tres nuevas víctimas el 9 de enero de 2019, el ministro de Salud de la provincia de Chubut, Adrían Pizzi, anunció que "se pedirá por vía judicial que el aislamiento sea obligatorio y no voluntario, porque la situación es muy compleja y hay que evitar el contacto (…) es la única posibilidad que tenemos de anticiparnos y que la gente no se contagie más".

"Probablemente la suma de personas infectadas va a aumentar y es de temer que lamentablemente entre algunos de los infectados confirmados todavía pueda haber algún caso que vaya a fallecer, viendo la dinámica de cómo se van dando las cosas", dijo Orduna.

El doctor aclaró que todavía no se puede hacer una especulación acerca de si el brote ha alcanzado todavía el pico de contagio. "Tenemos por delante por lo menos un par de meses para poder ver que no aparezcan nuevos casos. Imaginemos que hoy aparece un caso nuevo. Tengo 45 días por delante para poder saber si enfermaron o no enfermaron ese caso y sus contactos. Es complejo el tema cuando hay períodos de incubación tan prolongados", finalizó el médico.