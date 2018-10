La ciencia contra la evolución: ¿por qué es tan difícil combatir el cáncer?

Una parte significativa de la investigación biofísica moderna está dirigida al estudio de métodos para combatir el cáncer. Pero… ¿por qué el problema de esta enfermedad no se puede resolver tan eficazmente como el de muchas otras?

En una entrevista con Sputnik, el profesor Marco Durante, director del departamento de biofísica del Centro GSI Helmholtz (Alemania), habló acerca de los métodos existentes para tratar el cáncer y explicó por qué es tan difícil vencer las enfermedades oncológicas.

De acuerdo con el profesor, pese a que existen muchos métodos prometedores, todavía es difícil decir cuándo exactamente la ciencia será capaz de vencer al cáncer de manera definitiva.

"Hace mucho tiempo, el presidente estadounidense [Richard] Nixon dijo que vencería al cáncer en 10 años. Y ves el resultado. Los científicos muchas veces han encontrado estrategias para combatirlo. Pero luego resultó que el cáncer no está en un grupo separado de células, sino en un tejido biológico. El cáncer es 'inteligente', encuentra diferentes maneras de propagarse", afirmó Durante.

El científico aclaró que el método de inmunoterapia parece muy prometedor en la lucha contra el cáncer, pero pasará cerca de una década para que sea posible llegar a una conclusión definitiva sobre su eficacia.

Durante aclaró que actualmente son utilizados tres métodos principales para tratar las enfermedades cancerígenas.

"El primero es la terapia local, que incluye cirugía y radioterapia. El segundo es la terapia sistémica, que incluye quimioterapia y terapia hormonal. Y el tercero es la inmunoterapia y la terapia dirigida", detalló el investigador.

Tema relacionado: Microchips con puntos cuánticos incrementan la eficacia de la terapia contra el cáncer

Según Durante, actualmente, la mayoría de los pacientes recibe los tres tipos de tratamiento, pues la combinación de ellos resulta ser el método más exitoso en la lucha contra la enfermedad.

Sin embargo, aunque los casos de cura de cáncer han aumentado, los índices de mortalidad por tumores en los países occidentales no han disminuido significativamente. Estos dos hechos están relacionados con el hecho de que la esperanza de vida de las personas está creciendo, explicó el experto.

"El cáncer es una enfermedad de la vejez. En los viejos tiempos, cuando las personas morían a los 40 años por infecciones y otras causas, casi no había problemas de cáncer. Actualmente, muchas personas mueren de cáncer simplemente porque viven más tiempo", explicó Durante.

"Por eso, es tan difícil vencer al cáncer: desde un punto de vista evolutivo, no estamos programados para combatir esta enfermedad, pues estábamos programados para morir a una edad más temprana. Pero ahora que comenzamos a vivir más tiempo, nos toca resolver el problema del cáncer", subrayó el investigador a Sputnik.

Durante destacó la contribución de los científicos rusos en el avance de los métodos de lucha contra el cáncer, en particular de los físicos nucleares que "han hecho mucho por el desarrollo de la terapia moderna de partículas". El profesor lamentó, sin embargo, la falta de cooperación bilateral entre los investigadores.

"[Los científicos rusos] han hecho una contribución muy grande a esta área de la ciencia (…) El problema es que los científicos rusos no obtienen suficiente información sobre la investigación de colegas extranjeros y nosotros tampoco tenemos suficiente comunicación con ellos", apuntó Durante.

"El nivel de investigación en Rusia es realmente muy alto. Y los colegas extranjeros a menudo no lo saben, porque no pueden leer publicaciones en ruso. Solo conocemos la existencia de grupos y centros científicos rusos, pero no conocemos los resultados de su trabajo", subrayó el investigador.

Te puede interesar: BIOCAD lanzará tratamiento contra el cáncer basado en investigación ganadora del Nobel

Durante puso de relieve, además, el alto nivel de formación de los estudiantes en Rusia. Agregó que muchos estudiantes rusos trabajan en su laboratorio en Alemania, en particular estudiantes del Universidad Nacional de Investigaciones Nucleares MEPhI, y su formación es "mucho más fuerte que la de sus compañeros alemanes".