Un peligro mortal se cierne sobre la humanidad y esta es la causa

Más de una cuarta parte de los adultos —1.400 millones de personas— no fue lo suficientemente activa en 2016. Esta escasez de actividad física, según el estudio realizado por científicos de la Organización Mundial de la Salud, los pone en riesgo de sufrir una enfermedad cardiovascular, diabetes del tipo 2, demencia y varios tipos de tumores.

Los resultados de esta investigación, publicados en la revista The Lancet Global Health, señalan que si la tendencia actual continúa, en 2025 será imposible alcanzar el objetivo global de reducir la insuficiencia de la actividad física un 10%.

"A diferencia de otros riesgos globales de la salud, los niveles de insuficiencia de actividad física no están reduciéndose en el mundo en general y más de la cuarta parte de todos los adultos no alcanza los niveles recomendados para mantener un buen estado de la salud", advirtió la principal autora del estudio, Regina Guthold de la Organización Mundial de la Salud, citada por el portal EurekAlert

En 2016, al menos una de cada tres mujeres (32%) y uno de cuatro hombres (23%) en todo el mundo no conseguían los niveles recomendados de actividad física para estar sanos. Es decir, no ejercían ejercicios de intensidad moderada durante 150 minutos y no cumplían con la norma de 75 minutos de ejercicios de intensidad vigorosa por semana.

Los niveles de actividad física insuficiente aumentaron un 5% en los países con ingresos altos entre 2001 y 2016. Es el doble de lo registrado en los países con ingresos bajos. Los mayores niveles de actividad física insuficiente fueron descubiertos en Kuwait, Samoa Americana, Arabia Saudí e Irak, donde más de la mitad de la población adulta no es lo suficientemente activa. Al menos el 40% de adultos en EEUU, el 36% en el Reino Unido y el 14% en China fueron insuficientemente activos.

Los investigadores de la Organización Mundial de la Salud analizaron los datos de 358 estudios sobre los niveles de actividad física de adultos mayores de 18 años de 168 países. Participaron 1,9 millones de personas.