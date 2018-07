Repudio en Argentina a médico que cuestiona la efectividad del condón

El debate sobre la legalización del aborto en Argentina no deja de levantar polvareda. En una intervención en el Senado, un reconocido médico aseguró que el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) es capaz de "atravesar la porcelana". Este cuestionamiento de la efectividad de los preservativos suscitó una condena generalizada.

Las declaraciones del doctor Abel Albino, especialista en nutrición infantil y con amplia exposición mediática, cayeron como una bomba en medio de las audiencias en comisión previas a la votación de la ley de aborto legal, seguro y gratuito en la Cámara alta, el próximo 8 de agosto.

En su discurso contrario a la aprobación de la norma, el médico afirmó ante los senadores que "el profiláctico no protege de nada porque el virus del SIDA atraviesa la porcelana" y "falla en un 30% de veces en el embarazo". Estos polémicos dichos cosecharon abucheos en el recinto parlamentario.

Las principales asociaciones médicas y científicas de Argentina emitieron un comunicado conjunto en el que denuncian "enérgicamente" la falsedad de las afirmaciones de Albino y subrayan que van en contra de "la totalidad de la literatura científica especializada y las buenas prácticas médicas", que aconsejan el empleo del preservativo.

Según dijo a Sputnik la doctora Carla Vizzotti, integrante de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) —una de las entidades que emitió el comunicado— "preocupan" las palabras de Albino, que tomaron por "sorpresa" a quienes han seguido el debate.

"Pensábamos que se había llegado al consenso en que la educación sexual integral y la anticoncepción era fundamental, incluso de personas que antes no estaban a favor de estas estrategias justamente para avanzar y tratar de prevenir la interrupción voluntaria del embarazo", dijo la integrante de la SADI.

De hecho, uno de los lemas de quienes están a favor de la ley es 'Aborto legal para no morir, anticonceptivos para no abortar', consigna que se ha transformado en uno de los cánticos pronunciados en las movilizaciones populares. Desde el lado de los detractores, amplios sectores coinciden en la necesidad de favorecer la anticoncepción.

Por eso, a criterio de la doctora, ante declaraciones de ese tenor es necesario "reivindicar la importancia de los métodos de barrera". El concepto "equivocado" pronunciado por Albino "pone en peligro" a las personas que crean que el preservativo no previene embarazos ni infecciones de transmisión sexual (ITS).

"En las sociedades científicas y, como médicos, en el trabajo individual de cada uno, nos preocupa la falta de implementación total de la ley de educación sexual integral, que les brinda herramientas a los jóvenes para poder utilizar en forma adecuada los métodos de barrera", aseguró Vizzotti.

Usado correctamente, el condón es un método eficaz para prevenir no solo embarazos, sino también el VIH y otras ITS como la sífilis. Estas constituyen un desafío para la salud pública. "En ese contexto hay que reafirmar la importancia del preservativo como método de barrera", dijo Vizzotti.

"En Argentina se estima que hay 130.000 personas viviendo con el VIH. La preocupación es que más o menos el 30% de esas personas no conocen su estatus de VIH positivo y eso es uno de los desafíos más grandes", subrayó la integrante de la SADI.

Uno de los objetivos es lograr que las pruebas de diagnóstico se expandan más aún para que las personas que viven con el virus puedan saber su situación y logren acceder a un tratamiento. En el país, como en buena parte de América Latina, el tratamiento está asegurado por el Estado.

Argentina es uno de los países que busca alcanzar las metas trazadas por programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) denominadas '90-90-90': aumentar al 90% la proporción de personas con VIH que conocen su diagnóstico, a incrementar al 90% aquellas bajo tratamiento antirretroviral, y a que el 90% bajo tratamiento tenga carga viral suprimida.

No es la primera vez que Albino hace declaraciones polémicas respecto a asuntos vinculados a la sexualidad. En una ocasión, consideró que "el sexo es una maravilla para contribuir a la obra de Dios, no para divertirse".

"Lo que pregona el doctor Albino es la abstinencia sexual. Es una conducta, no es una estrategia de prevención ni del embarazo no planificado ni de las infecciones de transmisión sexual", indicó Vizzotti.

"Los médicos, los legisladores, los funcionarios públicos y los medios tenemos que trabajar para informar y generar herramientas de prevención para toda la población, no para los que piensen como cada uno de nosotros", agregó.

Por otra parte, el área de especialidad de Albino no es la infectología, sino la pediatría. Su trabajo en la sociedad civil organizada ha sido en el seno de la Cooperadora para la Nutrición Infantil (CONIN), una entidad que trabaja para mejorar la alimentación de los niños en condiciones socioeconómicas desfavorables.

A las pocas horas de comparecer en el Senado, desde diversos medios y perfiles de redes sociales, se cuestionó el financiamiento público con alrededor de 200 millones de pesos (7,3 millones de dólares) para los proyectos de la CONIN.

"El doctor Albino trabaja en desnutrición infantil. Nosotros como SADI no somos especialistas en nutrición como para poder generar un juicio de valor de su trabajo en relación a ese tema específico", dijo Vizzotti.

"Eso no quita que en estos conceptos que está vertiendo realmente no haya lugar para la discusión y tenga que ser totalmente desmentido y refutado, utilizando todo el espacio posible para transformar una amenaza en una oportunidad y reivindicar los métodos de barrera y todos en general para prevenir las ITS", concluyó.