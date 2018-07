"EEUU contra el resto del mundo": el porqué del 'no' ruso a la presión sobre América Latina

La Cancillería rusa reveló los detalles de la presión que los delegados estadounidenses trataron de ejercer sobre Ecuador para que no presentara la resolución en apoyo de la lactancia materna durante la celebración de la 71 Asamblea Mundial de Salud.

Rusia, siendo uno de los coautores de la resolución, hizo una contribución decisiva en su aprobación, explicó el Departamento de información y prensa del Ministerio de Exteriores ruso en su comentario oficial a la agencia Sputnik.

Según el comunicado, la meta principal de la resolución fue intensificar los esfuerzos encaminados al apoyo del amamantamiento materno e impedir que las papillas sean promocionadas de manera inapropiada.

En un principio, Ecuador iba a ser el coautor principal de esta resolución. De ahí que los delegados de este país organizaran una serie de consultas no oficiales con tal de convenir el proyecto del documento con otros países. Como resultado, los países miembros lograron alcanzar un acuerdo en todos los puntos mencionados en el texto, dice el mensaje oficial de la Cancillería rusa.

"Sin embargo, los ecuatorianos de pronto se abstuvieron del proyecto y pidieron que lo presentara la delegación rusa, en vez de ellos. Se refirieron a la posición de Estados Unidos que, a través de su representación ante la ONU en Nueva York, empezó a ejercer presión sobre Quito al amenazar con la ruptura de relaciones comerciales y económicas en caso de que Ecuador introdujera el proyecto", señala la Cancillería rusa.

El organismo diplomático ruso subraya que "el proyecto convenía completamente con las prioridades rusas", de ahí que la Federación de Rusa "decidiera respaldar a sus socios ecuatorianos".

Luego, Rusia, junto a otros coautores, mandó el proyecto a la Secretaría de la Organización Mundial de Salud para que lo publicaran como el documento oficial de la sesión de la Asamblea. Al mismo tiempo, la delegación de EEUU presentó el proyecto alternativo con énfasis en las papillas.

"Por iniciativa de Italia se celebraron consultas internacionales oficiales para lograr la reconciliación entre los dos proyectos. Dichas consultas en esencia se realizaron bajo el formato 'Estados Unidos contra el resto del mundo'", indicó.

Al mismo tiempo, todas las delegaciones que tomaron parte en las negociaciones estaban dispuestas a encontrar términos mutuamente aceptables.

Se introdujeron enmiendas insignificantes en el documento que no alteraron su sentido original, con acento en la lactancia materna y no en las papillas. La resolución llegó a ser convenida y aprobada.

"[En esa ocasión] ninguna de las partes, incluido Estados Unidos, trató de presionar a la delegación rusa. En general la discusión transcurrió en un clima constructivo", añade el comunicado.

El orden de la prioridad

La protección de la maternidad e infancia es la prioridad nacional para la Federación de Rusia, dice el comunicado y agrega que el país logró con antelación cumplir con el cuarto y el quinto punto de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, es decir, reducir la mortalidad infantil y mejorar la salud materna.

"Uno de los factores más importantes en la protección de la salud de los recién nacidos y las madres es el fomento y la organización adecuada de la práctica del amamantamiento. Rusia está plenamente comprometida a la promoción de este enfoque", dice el documento.

Además, enfatiza que Moscú persigue la política que busca que la sociedad rechace el uso de los sustitutos a la lactancia materna. Rusia también contribuye a la creación y al desarrollo de dicha capacidad en los países necesitados, concluye la nota oficial.

EEUU presionó a Ecuador para que no presentara una moción a favor de la lactancia materna ante la Organización Mundial de la Salud (OMS) durante la celebración de la 71 Asamblea del organismo a finales de mayo pasado, informó The New York Times en su nota fechada el 8 de julio.

El medio agregó que "una docena de países pobres de África y de América Latina tuvieron que rechazar el documento por miedo a una posible venganza de EEUU".

Según The New York Times, la delegación estadounidense actuó a favor de los intereses de los productores de papillas.

Los delegados norteamericanos buscaron sacar del texto de la resolución los llamamientos a proteger, promover y apoyar la lactancia materna. También intentaron excluir un párrafo en el que se exhortaba a los políticos a restringir la promoción de la papilla que, según varios expertos, puede causar efectos dañinos en la salud de los niños.

El Ministerio de Salud de Ecuador, por su parte, negó en un comunicado haber cedido a las presiones de EEUU.

Más información: Ecuador desmiente haber cedido a presiones de EEUU sobre promoción de lactancia materna