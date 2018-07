Blooders: el invento mexicano que revoluciona la donación de sangre

En México, como en muchos otros países, los bancos de sangre no dan abasto para cubrir las necesidades de los pacientes, debido al bajo número de donaciones altruistas. Para revertir esta situación dos hermanos crearon Blooders, una plataforma digital que facilita el proceso tanto para quienes necesitan sangre como para quienes quieren donarla.

"Échame la mano, conoces mucha gente que me puede ayudar", le dijo al mexicano César Esquivel su amigo Carlos. Su esposa tenía leucemia y necesitaba urgentemente donantes de sangre 0—, un tipo muy escaso en México. En aquel momento, Esquivel estudiaba la maestría en Gestión de Hospitales, pero no pudo hacer mucho por Carlos.

"Tres semanas después me encontré con Carlos y me dijo que su esposa acababa de fallecer. Ese hecho en particular fue el que nos hizo empezar a investigar el tema de la donación de sangre en nuestro país", contó a Sputnik Esquivel, quien en aquel momento estudiaba la maestría en Gestión de Hospitales.

Se encontró con una realidad alarmante, llena de problemas y obstáculos. El principal, "que la gente no dona sangre de manera altruista". México ocupa el último lugar en América Latina en esta modalidad de donación —la recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS)— con tan solo un 4% del total.

"Esto quiere decir que el 96% de las veces que vamos a donar sangre lo hacemos para un familiar o para un amigo. No tenemos una cultura en la que al menos una vez al año vayamos a donar o básicamente que donemos porque sea nuestro deber", dijo.

© Foto : Blooders Un donante de sangre

Para dar respuesta a este panorama, junto a su hermano Javier —profesional en Tecnologías Computacionales— creó Blooders, una plataforma digital que conecta a la gente que precisa sangre con donantes de hospitales.

"Blooders empezó como una manera súper sencilla. En Facebook publicábamos quién necesitaba sangre y poco a poco la gente iba diciendo que se apuntaba para esa persona o que quería ir con otra", relató Javier Esquivel.

© Foto : Blooders La web de Blooders, la plataforma digital de donación de sangre

Pero luego, los donantes se encontraban con que debían pasarse cuatro horas en un hospital esperando para que se le extraiga el tan preciado líquido para que pudiera correr por las venas de quien más lo necesitara. Así, la plataforma, que cuenta con un sitio web, perfiles en redes y aplicaciones en Google Play y AppStore también se enfocó en mejorar la experiencia de donar sangre.

"Si eres una persona que necesita sangre puedes crear una campaña de solicitud de donantes. Es un poco como Kickstarter [la plataforma de crowdfunding], donde subes un producto y recaudas dinero. Aquí das la información de la persona, en qué hospital se encuentra qué tipo de sangre necesita y se crea una campaña única", constató Javier.

© Foto : Blooders La aplicación móvil de Blooders, la plataforma digital de donación de sangre

Esta campaña puede ser compartida luego por familiares y amigos a través de redes sociales. Además, se le da difusión dentro de la comunidad de Blooders. Pero también facilita el proceso para las personas que quieren donar sangre de manera altruista y no dirigida a una persona.

En lugar de ocupar cuatro horas en la agenda del donante, la plataforma permite fijar una cita y reducir el tiempo a una hora. Los hospitales disponen de un sistema para dar seguimiento a estos voluntarios e incluso pueden establecer su propia comunidad de donantes.

© Foto : Blooders Un donante de sangre

"Nos dábamos cuenta de que íbamos a donar sangre pero nunca más nos volvían a contactar para donar sangre. Entonces una acción tan pequeña como registrar a los donantes y darles seguimiento puede ser un gran cambio", comentó Javier.

El servicio es gratuito, tanto para los pacientes que lo necesiten como para los hospitales, que pueden firmar un convenio de colaboración para beneficiarse de esta red social de donantes. César fue reconocido por la versión en español del MIT Technology Review como innovador social del año 2016.

© Foto : Blooders Un donante de sangre

La empresa se financia a través de premios —por ejemplo, uno del Banco Interamericano de Desarrollo— y la venta de tecnología a centros de salud. Con funciones más especializadas del mismo software, estos pueden gestionar de mejor manera sus bancos de sangre y los procesos relacionados.

Hasta el momento, la plataforma cuenta con 20.000 donantes registrados y más de 7.500 personas han dado su sangre. Han trabajado además con 150 empresas, una línea que vienen explorando y que da buenos resultados.

© Foto : Blooders Fotografías instantáneas de donantes de sangre

"En lugar de hacer que la gente vaya al hospital llevamos el banco de sangre a las empresas con el propósito de que cambiar la percepción de donación de sangre, si fue mala. Si no has donado sangre queremos que tu primera experiencia sea buena", explicó Javier.

De momento, indicó César, Blooders opera únicamente en tres ciudades de su país: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Antes de pensar en una expansión internacional, están "muy enfocados en estandarizar" las operaciones antes de resolver el problema en otro país.

"Es un problema global, simplemente que algunos países tienen una urgencia mayor que otros. Nosotros consideramos que nuestro país es uno de estos en los que sufren de este tema. Hasta el momento estamos enfocados en nuestro país, sin quitar el objetivo de que en los próximos meses sí podamos empezar a colaborar con otros países, sobre todo de América Latina", apuntó.

Javier Esquivel resumió el proyecto en una frase: "Donar sangre no duele, duele necesitarla y no tenerla". Y agregó que este año Blooders apunta a acercar la problemática a "personas como tú".

"A final de cuentas cuando vamos a platicar a empresas o con donantes. Gracias a personas como tú hay otras que pueden continuar con su vida. Muchas veces no solo impacta la vida de una mamá que tuvo una hemorragia, sino la vida del hijo cuya madre sobrevivió gracias a que tuvo sangre", concluyó.