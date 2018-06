Rusia, sinónimo de esperanza para los franceses con esclerosis múltiple

Jean-Christophe Chartier, un residente de 52 años de edad de la ciudad francesa de Nantes, se prepara para viajar a Rusia en septiembre de 2018 para un trasplante de células madre. Esta será una operación muy complicada para este paciente que sufre de esclerosis múltiple, pero es la única manera de aliviar y posiblemente curar su dolencia.

En Francia no se usa este método, solo se recetan distintos medicamentos que permiten detener el avance de la enfermedad.

"Últimamente la enfermedad no ha progresado más; no obstante, esta dolencia obliga a limitar las actividades deportivas de una persona aficionada a practicar deportes, como es mi caso. Es difícil realizar los quehaceres diarios. Cualquier movimiento, no importa que sea vestirse o comer, se convierte en un verdadero reto", comentó Jean-Christophe a Sputnik.

El principal problema es la falta de información

Tras 15 años de luchar contra la enfermedad, Chartier pone todas sus esperanzas en la operacion que le harán en la clínica de Moscú. Al viajar a Rusia, este francés sigue el ejemplo de siete compatriotas que ya han sido tratados en el país euroasiatico.

También: Blockchain e inteligencia artificial, dos tecnologías para la telemedicina rusa

Chartier conoció del método utilizado por los médicos rusos a traves de Facebook. Según el paciente, los enfermos de esclerosis múltiple no tienen acceso a mucha información. Además, se tropiezan con un problema relacionado con "el exceso de cautela" que muchos médicos muestran respecto al uso de este método.

"Muy a menudo destacan el riesgo de mortalidad que asciende al 0,3% mientras que señalan insuficientemente las ventajas del uso de esta técnica. El estado del 83,3% de los pacientes en remisión no ha empeorado durante los cuatro años después del trasplante", explicó Chartier.

Una tercera parte de la experiencia mundial

Denís Fedorenko, un galeno de la clínica moscovita de Maximov, explicó a Sputnik que la revolucionaria metodología empezó a utilizarse a nivel experimental entre 1997 y 1998 en EEUU, Europa y en Rusia en 1999.

Los médicos de la clínica de Maximov, que abrió sus puertas en 2005, apoyados en la experiencia mundial y la de Rusia, demostraron que este método es muy eficaz y relativamente seguro.

"Fue probado que el método basado en el trasplante —utilizada para tratar leucemia— puede emplearse exitosamente para curar enfermedades no oncológicas, incluidas las dolencias autoinmunes dado que es capaz de eliminar la causa de la enfermedad, destruir el sistema inmune agresivo e iniciar uno nuevo", precisó Fedorenko.

Más: Empiezan pruebas preclínicas en Rusia para el tratamiento "nuclear" del cáncer de hígado

El médico explicó que esta técnica fue aprobada en todo el mundo como un método estándar para curar la leucemia, pero en caso de la esclerosis múltiple no es el método más común, como pasa en Francia.

Según Denisov, todo el proceso de tratamiento dura un mes. Tras un examen completo, los médicos inyectan medicamentos especiales que estimulan la liberación de células madres de la médula ósea en la sangre. Después de eso, una maquina especial procesa esta sangre y selecciona las células madre que, posteriormente, serán congeladas.

Una vez sometido a la quimioterapia que destruye la causa de la enfermedad, es decir, que acaba con el sistema inmune que funcionaba mal, al paciente le vuelven a inyectar células madres. Al recibir la señal de que el paciente no tiene sistema inmunológico, estas células empiezan a despertarse y a construir uno nuevo que funcione normalmente.

Una observación médica detallada, así como un estilo de vida saludable y rehabilitación desempeñan un papel importante tras el trasplante. Sin embargo, se mantiene el riesgo de desarrollar complicaciones. Dos casos en la clínica acabaron con la muerte de pacientes.

Además: Científicos desarrollan nanopartículas híbridas para luchar contra el cáncer y las bacterias

"Esta trágica experiencia nos ayudó a crear tecnologías innovadoras para prever tales complicaciones", destacó Denís Fedorenko.

Aparte de Rusia, médicos en Suecia, Reino Unido, Singapur y EEUU realizan este procedimiento.

"Aproximadamente 3.000 o 4.000 trasplantes han sido efectuados en todo el mundo. Nosotros hemos realizado 1.200. El 30% de la experiencia mundial es de Rusia", aseguró el médico.