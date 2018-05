¿Por qué te pica más el cuerpo al envejecer?

El picor provocado incluso por un tacto suave es un problema que generalmente se desarrolla en la vejez y se llama alloknesis. A pesar de que todavía no se sabe cómo tratarlo, los investigadores realizaron un test en ratones que reveló que la picazón podría producirse por la pérdida de las células de Merkel en la piel, esas que están muy cerca de las terminaciones nerviosas y reciben la sensación de tacto. Los científicos creen que regenerándolas se solucionaría el problema, tanto en adultos mayores como en jóvenes.

El estudio fue publicado por la revista Science , allí se explica que la alloknesis es diferente a la picazón producida por químicos, que ocurre cuando el sistema inmunitario reacciona ante una sustancia extraña, como la saliva en una picadura de mosquito. La picazón crónica se produce ante cualquier presión leve, como la que sucede cuando te rozas con las fibras de un suéter.

Imagínate cuánto han de rascarse las personas que la padecen: tanto que su piel se irrita, se vuelve frágil y se seca, provocando problemas de salud bastante importantes, como infecciones.

El estudio "explica muy bien por qué las personas con afecciones de piel seca o [los ancianos] tienden a tener una sensibilidad al picor elevada", opinó Xinzhong Dong, un neurocientífico de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, Maryland, que no participó en el test pero que ha estudiado el tema.

