Descubre qué hallan los científicos en las botellas de agua mineral

La organización destacó los posibles efectos perjudiciales que pueden representar dichas partículas para la salud.

Los análisis se efectuaron en la Universidad Estatal de Nueva York en Fredonia (EEUU). Los científicos revelaron que el agua de las 259 botellas de 11 diferentes productores resultó estar contaminada.

Según el estudio, cada litro de agua contenía alrededor de 10 partículas de plástico de un ancho mayor al de un cabello humano. Los resultados del estudio están publicados en la revista Scientific Reports.

Cabe destacar que todavía la OMS no ha hallado pruebas de que dichas partículas representen una amenaza considerable para la salud humana.

Los científicos precisan que las consecuencias a largo plazo todavía están por investigarse. El representante de la Organización Mundial de la Salud explicó que hace falta también definir la concentración crítica de partículas que podrían perjudicar la salud.

No obstante, hasta ahora la mayoría de los expertos opina que no existe amenaza grave. Así, el portavoz de la Agencia británica de Normas Alimentarias aseguró que los datos obtenidos por el momento señalan que los consumidores no tienen muchos motivos para preocuparse.

"Según la información actual, incluyendo las evaluaciones de los efectos que producen las partículas plásticas halladas en la comida (…) el agua embotellada no parece representar peligro para los consumidores", concluyó.