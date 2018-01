Científico ruso revela las condiciones imprescindibles para tener una vida saludable

Serguéi Boitsov, director del Centro Nacional de Investigaciones Médicas de Cardiología, ente adscrito al Ministerio de Salud, mencionó estas condiciones durante una conferencia de prensa. Según el doctor, el estilo de vida saludable es un "concepto calculado".

"Hace falta cumplir con cuatro condiciones: no fumar; no consumir menos de 400 gramos de verduras y frutas al día; participar en actividad física durante al menos 30 minutos diarios, por ejemplo caminar a un ritmo intenso. Y la cuarta condición es ingerir sal en dosis normal o baja, es decir, no más de cinco gramos por día", explicó Boitsov, citado por la agencia FAN.

De acuerdo con el galeno, estas cuatro condiciones deben observarse simultáneamente, "si una persona fuma y cumple todas las demás condiciones, entonces su estilo de vida ya no es saludable".

Boitsov hizo hincapié en que si una persona "tiene un conjunto de cualidades positivas de estilo de vida, entonces la probabilidad de morir de enfermedades del sistema circulatorio o de mortalidad en general al cabo de tres años se reduce en un 50% en comparación con aquellos que no siguen estas normas".

Lea también: Azúcar, un 'veneno' muy dulce: revelan un nuevo efecto dañino del consumo excesivo

Al mismo tiempo, el médico señaló que los expertos aún no han llegado a una conclusión sobre el consumo de alcohol y su impacto en la mortalidad.