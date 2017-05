Revelan uno de los principales riesgos de la falta de sueño

De acuerdo con el estudio, publicado en la revista especializada Journal of the American Heart Association , las personas que sufren de diabetes y enfermedades cardiovasculares corren un riesgo dos veces mayor de morir de un derrame cerebral si no duermen la cantidad de horas suficiente.

Durante el experimento, los investigadores estadounidenses examinaron a 1.344 voluntarios de ambos sexos, divididos en dos grupos. En el grupo de riesgo estaban las personas con un índice de masa corporal demasiado alto, así como las que padecían de hipertensión y tenían niveles de colesterol elevados.

En total, el 22% de los voluntarios del segundo grupo murió durante los 16 años que duró el experimento.

"Si usted está en el grupo de riesgo, es necesario cuidar el sueño y consultar con un médico para reducir el riesgo de muerte súbita por infarto o derrame cerebral", declaró el responsable del estudio, Julio Fernández-Mendoza, de la Universidad de Pensilvania.

Fernández-Mendoza agregó que hay que seguir investigando para averiguar si la mejora de la 'higiene del sueño', junto con la disminución de la presión sanguínea y del nivel de glucosa en sangre, puede ayudar a las personas que sufren del llamado síndrome metabólico —que es un conjunto de factores fisiológicos, bioquímicos, clínicos y metabólicos que conllevan un aumento del riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular o diabetes-.

El experto subrayó además que los resultados del estudio no son extrapolables a toda la población debido a la poca participación de voluntarios pertenecientes a diversas minorías étnicas.

