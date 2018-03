Sábado de "silencio" en Rusia en vísperas de elecciones presidenciales

En Moscú, el llamado 'día de silencio' o jornada de reflexión tuvo inicio a primeras horas del día 17 de marzo. En los puntos más orientales del país, sin embargo, el periodo entró en vigor hasta nueve horas más temprano, debido a los husos horarios.

En este día, está prohibido cualquier tipo de campaña preelectoral y de publicidad política para que los votantes puedan pensar "en silencio" sobre su elección y decidir a quién votarán el 18 de marzo.

Sin embargo, las vallas publicitarias y los materiales de propaganda impresos previamente instalados en objetos estacionarios están permitidos con la condición de que no estén a menos de 50 metros de la entrada de las mesas de votación. Los folletos no pueden ser distribuidos, ni ser dejados en automóviles u otros objetos no estacionarios, incluso fuera de la zona de prohibición de 50 metros.

Todos los candidatos a la Presidencia de Rusia han tenido un período de tres meses para llevar a cabo sus campañas electorales. Los últimos 28 días han sido la fase más activa de la carrera electoral, cuando los candidatos presidenciales gozaron de su tiempo de emisión gratuito en los canales de televisión y las radios federales. Cada uno de los contendientes presidenciales recibió más de 60 horas de tiempo libre en canales de televisión federales y 36 horas en las radios.

La votación a la Presidencia de Rusia tendrá lugar el 18 de marzo a lo ancho y a lo largo de todo el país. En total, ocho candidatos se disputan el máximo cargo en estas elecciones, que tendrán lugar el domingo 18: Serguéi Baburin (Unión Popular de Rusia), Pável Grudinin (Partido Comunista), Vladímir Zhirinovski (Partido Liberal Demócrata), Vladímir Putin (presidente actual y candidato independiente), Ksenia Sobchak (Iniciativa Ciudadana), Maxim Suraikin (Comunistas de Rusia), Borís Titov (Partido del Crecimiento) y Grigori Yavlinski(Yábloko).

