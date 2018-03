Opositor ruso Navalni y la candidata Sobchak intercambian acusaciones

"Vino a visitarme a las dos de la noche y me dijo: 'me proponen un montón de dinero para que me postule, no sé que hacer'", relató Navalni en su canal de Youtube.

También rechazó las propuestas de cooperación política con el partido de Sobchak.

"Todo lo que haces es repugnante y hipócrita", dijo.

Por su parte, Sobchak aseguró que nunca dijo que se postuló por dinero.

"No es verdad, estás mintiendo", replicó.

Se disputan el máximo cargo del país ocho candidatos: Serguéi Baburin (Unión Popular de Rusia), Pável Grudinin (Partido Comunista), el presidente actual Vladímir Putin (candidato independiente), Ksenia Sobchak (Iniciativa Ciudadana), Maxim Suraikin (Comunistas de Rusia), Borís Titov (Partido del Crecimiento), Grigori Yavlinski (Yábloko) y Vladímir Zhirinovski (Partido Liberal Demócrata).

De acuerdo a los datos previos, Putin ganó las elecciones con más del 70% de apoyos.