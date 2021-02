Chechenia levanta el uso obligatorio de las mascarillas

El grupo de trabajo sobre coronavirus en Chechenia confirmó la anulación de la obligatoriedad del uso de mascarillas, dejándolo como una recomendación para aquellos que aún no han contraído la enfermedad. No se multará a quienes no usen tapabocas, reveló Magomed Daúdov, jefe del grupo de trabajo y el presidente del Parlamento de la república.

"Hemos eliminado gradualmente las restricciones sobre el coronavirus. Las últimas estaban relacionadas con el uso de mascarillas, mantenimiento de la distancia y la presencia de los certificados que comprueban la ausencia de coronavirus al entrar en la región", declaró.

Sigue siendo aconsejable el uso de mascarillas para los que aún no han padecido la enfermedad, para los que se han vacunado pero aún no han desarrollado la inmunidad, precisó.

"El uso de las máscaras es de carácter recomendatorio y cada uno debe decidir si las lleva o no", puntualizó Daúdov, al señalar que no habrá multas por no llevar tapabocas

Según él, la decisión de anular el régimen de máscaras se adoptó sobre la base de un análisis de la situación asociada a una reducción significativa de los casos de enfermos.

"Según los últimos datos, se ha vacunado a 7.222 personas y han llegado a la república 19.500 dosis de vacunas", señaló Daudov.

Se han detectado 11.066 casos de infección por coronavirus en Chechenia, 109 personas han muerto. Además, se han detectado 21 casos de infección en las últimas 24 horas.

Chechenia se convirtió en la segunda región rusa en la que se decidió abolir el uso obligatorio de máscaras en los espacios públicos. Anteriormente, las autoridades de Udmurtia anunciaron la supresión de este requisito.

Al comentar estas noticias, el portavoz del presidente ruso, Dmitri Peskov, recordó que las autoridades regionales toman esas decisiones de forma independiente. Tales poderes fueron otorgados a las regiones de Rusia en la primavera boreal de 2020 por el presidente Vladímir Putin.

En comparación con otros países, los rusos no están obligados a llevar mascarillas en la calle. A finales de enero, la oficina nacional de protección al consumidor, Rospotrebnadzor, hasta recomendó no hacerlo.