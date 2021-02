Rusia aplaude el cambio de posición de EEUU sobre el acuerdo nuclear con Irán

"Saludamos los cambios significativos, en general positivos, en la posición de Estados Unidos y estaríamos dispuestos a colaborar de forma constructiva con los estadounidenses en el marco de este acuerdo nuclear", dijo el diplomático a Sputnik.

La Casa Blanca anunció recientemente el propósito del presidente estadounidense, Joe Biden, de debatir con sus aliados los planes de las conversaciones con Irán.

Uliánov subrayó que Washington debe volver al PAIC sin condiciones para que el acuerdo funcione con normalidad.

Los estadounidenses, agregó el diplomático ruso, tienen que levantar todas sus sanciones contra Teherán y permitir que exporte petróleo, mientras que los iraníes deben reanudar el cumplimiento de todos sus compromisos nucleares.

"Durante las discusiones preliminares (...) se considera todo en su conjunto, que las sanciones deben levantarse y que Teherán debe volver a cumplir con sus obligaciones. Y todo esto se considera en el marco del posible regreso de EEUU al acuerdo", dijo Uliánov.

Señaló, además, que el regreso de Washington al pacto nuclear iraní podría tener "un papel estabilizador positivo" para su sostenibilidad, ya que EEUU contribuyó significativamente al desarrollo de este acuerdo.

Uliánov agregó que para avanzar en ese proceso se necesita un contacto directo entre EEUU e Irán.

En este contexto, precisó que dado que los iraníes no están preparados para celebrar esos contactos "una reunión informal multilateral de los miembros actuales del PAIC y los estadounidenses podría ser aceptable para todos".

Según el diplomático, lo más importante ahora es elaborar una "hoja de ruta" que sea bastante realista y permita recuperar el funcionamiento normal del pacto nuclear lo más pronto posible.

Limitaciones a inspectores del OIEA

Además, Uliánov calificó de real la perspectiva de que Irán limite las visitas de inspectores a sus instalaciones nucleares, pero expresó la esperanza de que se abstenga de dar este paso.

El pasado 19 de enero, el presidente del comité de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento iraní, Mojtaba Zonnouri, urgió a levantar las sanciones contra el sector bancario y financiero de Irán antes del 21 de febrero; de lo contrario, advirtió, Teherán suspenderá el Protocolo Adicional de su Acuerdo de Salvaguardias del Tratado de la No Proliferación (TNP), limitará el acceso de los inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) a las instalaciones nucleares y retirará las cámaras de vigilancia que tienen instaladas allí.

"Naturalmente esperamos que el asunto no llegue a la suspensión del Protocolo Adicional, si bien por el momento todo indica que es una perspectiva muy real. Nos encontramos todos en un apuro de tiempo ahora, los estadounidenses están definiendo su postura, no han terminado pero están trabajando de forma muy intensa, según algunos indicios. Actualmente mantienen consultas con sus aliados y socios, con el Congreso, pero todo ello requiere tiempo, mientras que el 21 de febrero se va aproximando inexorablemente", declaró Uliánov a Sputnik.

El diplomático ruso opinó que las restricciones temporales a las inspecciones del OIEA en Irán, si no se prolongan por mucho tiempo, difícilmente acarrearán consecuencias dramáticas "sobre el terreno", pero sí serán políticamente sensibles.

De conformidad con el Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC), recordó, Irán aplica el Protocolo Adicional de forma voluntaria y provisional.

"Si suspendiera la aplicación, no faltaría a sus obligaciones con el OIEA, estrictamente hablando, pero sería una medida muy sensible en lo político. No estamos nada entusiasmados al respecto. Siempre hemos intentado convencer a la parte iraní de que siga aplicando dicho instrumento. Por cierto, es algo que beneficia al propio Irán, pues con la aplicación del Protocolo Adicional sus oponentes lo tienen más difícil para especular sobre el programa nuclear iraní", apuntó Uliánov.

En julio de 2015, Irán y seis mediadores internacionales —Rusia, Estados Unidos, el Reino Unido, China, Francia y Alemania— firmaron el Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC), que impuso una serie de limitaciones al programa nuclear iraní con el objetivo de excluir su posible dimensión militar, a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales.

En mayo de 2018, EEUU se retiró del acuerdo y empezó a imponer sanciones unilaterales contra Irán con el argumento de que ese país seguía desarrollando armas nucleares.

Un año después Irán, en respuesta, empezó a reducir de manera gradual sus compromisos en el marco del PAIC.