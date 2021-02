Moscú califica de paso político la prohibición de transmisión de canal ruso en Letonia

El 8 de febrero, el Consejo Nacional de Letonia para los Medios de Comunicación Electrónicos decidió prohibir por un año la transmisión en la república del canal Rossiya-RTR, que forma parte de la televisión rusa VGTRK, después de que las autoridades letonas descubrieran en un programa de ese canal una supuesta "incitación al odio" en las palabras de su presentadora, Olga Skabéeva.

"Consideramos la decisión de las autoridades letonas de prohibir la transmisión del canal de televisión Rossiya-RTR durante un año como un acto político que viola gravemente los compromisos internacionales de Riga de garantizar la libertad de expresión y el pluralismo de opiniones", dijo Zajárova en la nota de la Cancillería rusa.

Recordó que los canales de la televisión rusa VGTRK durante varios años han sido objeto de medidas restrictivas en Letonia bajo varios pretextos artificiales.

"Letonia vuelve a descuidar los derechos de la población rusohablante del país, ignorando sus obligaciones en materia de derechos humanos y violando así los principios fundamentales de una sociedad civil y democrática", agregó.

En cuanto a las acusaciones de Letonia contra VGTRK, la portavoz las calificó de "tendenciosas y políticamente sesgadas".

"Esto, en particular, está inequívocamente indicado por la ausencia de una reacción similar del regulador de medios de Letonia ante el contenido no menos sensible que difunden las fuentes de información occidentales", concluyó.

No es la primera vez que el Consejo restringe las transmisiones de Rossiya-RTR para Letonia, en enero de 2019 las suspendió por tres meses.

Las autoridades de los países bálticos han obstaculizado en numerosas ocasiones el funcionamiento de los medios de comunicación rusos. La Cancillería rusa declaró en su momento que existen indicios obvios de que tal actividad se coordina entre las tres repúblicas bálticas de la desparecida Unión Soviética (Estonia, Letonia y Lituania).