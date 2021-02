¿Podría convertirse Rusia en el centro mundial del 'turismo vacunal'?

La agencia de viajes estatal rusa Intourist confirmó el desarrollo del programa de los vuelos chárteres especiales para grupos de 100 personas. Otras empresas turísticas también están interesadas en esta iniciativa.

En más de 50 países del mundo comenzaron las vacunaciones masivas . Pero aún quedan muchos lugares, donde no se aplican las vacunas contra el coronavirus , ni se sabe cuándo aparecerán. Un operador turístico destaca la alta demanda de los viajes relacionados con la inmunización en el. Las solicitudes por parte de Europa todavía no son numerosas.

La ausencia de la vacuna es el motivo principal por el cual los habitantes de algunos países quieren viajar a Rusia para vacunarse. Pero también hay otras razones, como la imposibilidad de elegir entre las vacunas contra el COVID-19 en su propio país, destacó Intourist, citado por el periódico ruso Izvestia.

"Un alto interés por parte de los socios y ciudadanos extranjeros de a pie por inmunizarse precisamente con la vacuna rusa indica que en el mundo existe una gran confianza en nuestro sistema de salud", enfatizó el director general de Intourist, Víctor Topolkaraev.

Las empresas han fijado sus miradas, ante todo, en la vacuna Sputnik V, registrada en Rusia el 11 de agosto de 2020 y desarrollada por el prestigioso Centro de Epidemiología y Microbiología Nikolái Gamaleya, ya que hoy en día la producción de este medicamento está mejor organizada. La vacuna consta de dos componentes: el primero se basa en el adenovirus humano tipo 26, y el segundo, en el adenovirus humano recombinante del tipo 5. El medicamento se administra dos veces, en un intervalo de 21 días.

Asuntos jurídicos por resolver y otros trámites

Ahora Intourist está analizando la logística para transportar a los extranjeros interesados en vacunarse, está llevando a cabo negociaciones con las instituciones médicas dispuestas a encargarse de la vacunación y del acompañamiento posterior de los turistas vacunales, así como con los hoteles interesados en alojarlos a largo plazo por un período de, por lo menos, 25 noches para que puedan someterse a dos etapas de inmunización, explicó Víctor Topolkaraev.

El sector turístico ya discute la posibilidad de estos viajes con las autoridades, informaron las fuentes citadas por el periódico ruso Izvestia. Por ejemplo, el Servicio Federal de Turismo (Rosturism) está al corriente de la iniciativa de Intourist y actualmente se dedica a analizar si hay suficientes dosis de vacunas en Rusia, según el medio. Si no es así, la vacunación de turistas extranjeros será imposible.

El tema de la supuesta entrada de extranjeros para vacunarse corresponde a la Sede Operativa Federal para la lucha contra el coronavirus, pero este organismo aún no ha dado comentarios al respecto, explicó el Servicio Federal de Rusia para la Protección de los Derechos del Consumidor y el Bienestar Humano (Rospotrebnadzor), citado por el medio ruso.

Así que aún no se sabe cuándo podría lanzarse este programa. La agencia Intourist afirmó estar en espera de arreglar todos los asuntos jurídicos y recibir el permiso por parte de las autoridades. Hay que definir qué estatus legal tendrán estos turistas y si es posible vacunar a los extranjeros, comentó el director general de la empresa. Al mismo tiempo, este servicio podría estar demandado durante largo tiempo, ya que la vigencia de la vacuna es temporal, y se necesitará otro procedimiento para prevenir la enfermedad, explicó.

Desde el 1 de enero del 2021 las fronteras rusas están abiertas para los ciudadanos de más de 50 países, entre los cuales están China, la India, Indonesia, México, Malasia. Pero para atravesar la frontera los extranjeros necesitan visas electrónicas. Su emisión ha sido suspendida por un período indeterminado desde marzo del 2020. Hoy en día, solo los especialistas extranjeros de alta calificación, así como sus familiares, pueden ingresar al país sin visa.

Reacciones de los virólogos sobre la posibilidad de organizar 'viajes vacunales'

Los virólogos piensan que los viajes vacunales son una buena idea, ya que de este modo Rusia podría convertirse en el centro mundial del turismo médico. Uno de ellos es el jefe del laboratorio de ingeniería genómica del Instituto de Física y Tecnología de Moscú (IFTM), Pável Volchkov.

Ahora en el país se lanzan 1,5 millones de dosis de vacunas, y el próximo mes su cantidad aumentará hasta 3 o incluso 6 millones, explicó el experto, citado por el periódico. Por lo tanto, sería posible vacunar tanto a todos los rusos, como a quienes vienen a Rusia con ayuda de las empresas organizadoras del turismo vacunal. De este modo, el país podría convertirse en un centro de vacunación, supuso el virólogo.

Rusia no es el único país donde se discute la posibilidad del 'turismo vacunal'

Rusia no es el único país, por el cual muestran su interés los extranjeros para vacunarse contra el COVID-19. En la India el supuesto destino popular para inmunizarse es el Reino Unido. Algunas agencias de viajes indias recibieron solicitudes con este objetivo, sin embargo, aún no se han hecho realidad, ya que el Gobierno británico no aclaró mucho al respecto, informaron algunos medios internacionales.

En enero del 2021 se informó que algunos extranjeros se fijan en Florida, uno de los primeros estados de EEUU, donde comenzó la vacunación. Un argentino logró trasladar al país norteamericano a su madre de 80 años tras acordar su vacunación con las autoridades locales.