Putin comenta la 'investigación' de Navalni sobre su presunto palacio

Asimismo, el presidente ruso dijo que la "investigación" es un montaje que busca lavar el cerebro a los ciudadanos.

"No he visto este vídeo simplemente por falta de tiempo libre para ver dicha información, sino que he echado un vistazo a las imágenes que me pasaron los asistentes", dijo Putin en una reunión con los estudiantes rusos.

Agregó que "este momento es una buena oportunidad para hacer un montaje y lavar el cerebro a los ciudadanos con todos estos materiales".

"Quiero responder a su pregunta de inmediato: nada de lo que se menciona allí como propiedad mía me pertenece a mí ni a mis parientes cercanos, y nunca (nos) ha pertenecido", subrayó.

Putin añadió que no le da tiempo a ver la "investigación" del bloguero.

El 19 de enero, Navalni publicó un vídeo que contiene una investigación sobre un lujoso palacio ubicado en la costa de la ciudad rusa de Gelendzhik, presuntamente construido para el presidente Putin.

El área de la residencia es de 17.700 metros cuadrados, y el territorio de todo el terreno es de 68 hectáreas. El costo total de construcción se estima en alrededor de 100.000 millones de rublos (unos 1.400 millones de dólares).