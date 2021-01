Rusia quiere recuperar el título de exportador mundial de trigo

Según las previsiones de la producción mundial de cereales y semillas oleaginosas, Rusia se convertirá en el principal exportador en la temporada de 2020-2021 que finalizará el 30 de junio.

El USDA estima que la producción de trigo ruso para este período alcanzará un récord de 85,3 millones de toneladas métricas, un 2% más que en diciembre y un 16% más que en 2020.

En la temporada anterior la Unión Europea superó a Rusia con sus exportaciones de trigo después de años consecutivos de dominio ruso.

En diciembre las autoridades rusas impusieron una cuota tarifaria de 17,5 millones de toneladas sobre las exportaciones para ciertos granos, entre ellos el trigo, el centeno, la cebada y el maíz, durante la temporada en curso. Además, se estableció un impuesto de exportación de 30,40 dólares por tonelada de trigo.

Estas medidas estarán en vigor del 15 de febrero al 30 de junio de 2021 y se extenderán a las exportaciones de cereales más allá de la Unión Aduanera de la Unión Económica Eurasiática —donde están Rusia, Armenia, Bielorrusia, Kazajistán y Kirguistán— con el pretexto de proteger la oferta interna y estabilizar los precios de varios productos básicos, como la harina y el pan, en plena agitación económica provocada por la pandemia de COVID-19 y la caída de los precios del petróleo.

El 11 de enero el jefe de la Unión de Exportadores de Granos de Rusia, Eduard Zernin, explicó que Moscú se está planteando aumentar sus impuestos sobre las exportaciones de trigo hasta superar los 30 dólares por tonelada actualmente planeados.

Según el USDA, el aumento de los precios de los granos no impedirá que Rusia lidere las exportaciones de trigo.

No solo las exportaciones de trigo ruso subieron de precio. Los productos básicos alimentarios también lo hicieron de manera significativa. Algo que el presidente ruso, Vladímir Putin, no achaca a la pandemia en el país. "No tiene nada que ver", aseguró.