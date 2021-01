EEUU elimina al productor ruso de titanio VSMPO-AVISMA de la lista de sanciones

WASHINGTON (Sputnik) — Estados Unidos eliminó al productor ruso de titanio VSMPO-AVISMA de la lista de empresas bajo control de exportación, ya que el panel de revisión decidió que su producción no representaba un riesgo de "uso final militar", informó el Departamento de Comercio.

"Esta regla elimina a Korporatsiya Vsmpo Avisma OAO, una entidad ubicada en Rusia, de la lista MEU porque es una lista duplicada de Korporatsiya VSMPO-AVISMA, una entidad considerada para su inclusión en la lista MEU pero no incluida porque el [The Comité de Revisión de Usuario Final] ERC determinó que no era un 'usuario final militar'", indicó el organismo.

La empresa rusa, que fabrica piezas de titanio y aleaciones de aluminio, ha trabajado con gigantes de la aviación de Boeing y Airbus.