El servicio penitenciario ruso afirma que Navalni será detenido tras regresar al país

Navalni se encuentra en Alemania. El miércoles 13 de enero avanzó que regresaría a Rusia el 17 de enero en un vuelo de la aerolínea Pobeda.

"El Servicio Penitenciario Federal de Rusia en Moscú se ve obligado a tomar todas las acciones para arrestar al infractor Alexéi Navalni antes de que se emita una decisión judicial para reemplazar la sentencia suspendida por una real", dice el comunicado.

El ente se propone detenerlo teniendo en cuenta "las flagrantes violaciones" del régimen de detención condicional.

Según el servicio penitenciario, durante el año pasado Navalni "violó sistemática y repetidamente las condiciones del período de prueba, en particular, al menos seis veces no se presentó para el chequeo".

En cada caso, a Navalni se le advirtió sobre "la posibilidad de anular la sentencia condicional y sustituirla por una real", sin embargo, de agosto a diciembre "el condenado no compareció al chequeo".

El departamento señala que tiene en cuenta que desde el 22 de agosto Navalni estaba en la clínica Charite, en Berlín, sin embargo, incluso después de ser dado de alta de la clínica el 23 de septiembre, el activista hizo caso omiso a la notificación y no se presentó para el chequeo.

Solo un mes después, el 23 de noviembre, el opositor comunicó al servicio penitenciario que vive en el Hotel Arabel, donde, según él, está recuperando la salud.

El servicio penitenciario sostiene que el opositor no proporcionó una confirmación oficial de que se estaba recuperando en el hotel y que el hecho de pasar una rehabilitación no es una razón para no presentarse al chequeo.