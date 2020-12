El Kremlin evita planificar los viajes internacionales de Putin

El representante del Kremlin avanzó que Putin "tendrá contactos con líderes extranjeros, y pronto además".

"En cuanto a los viajes internacionales, hay fuertes restricciones en todas partes como ven, por lo que todavía son muy difíciles de planificar", añadió.

Sobre el encuentro tradicional del presidente con los ejecutivos de grandes empresas rusas, Peskov señaló que "no lo habrá en lo que queda del año, si bien eso no significa que no haya diálogo con los hombres de negocios".

"Al contrario, el presidente mantiene un diálogo constante, tanto directamente con los ejecutivos de las grandes empresas, es decir, los mayores empleadores, como con las asociaciones empresariales", aseguró.