Putin explica por qué no se ha vacunado contra el COVID-19

MOSCÚ (Sputnik) — El presidente ruso, Vladímir Putin, declaró en su tradicional gran rueda de prensa que todavía no se ha vacunado contra el COVID-19 pero lo planea hacer.

"Todavía no me he puesto la vacuna pero lo haré sin falta cuando sea posible", dijo Putin.

Indicó, citando a los especialistas, que las vacunas que actualmente circulan se elaboraron para personas de una franja de edad especial y "para aquellos como yo aún no han llegado".

El presidente ruso destacó la importancia de la vacunación masiva para lograr la inmunidad colectiva.

"Lo mismo dicen no solo los virólogos rusos sino también sus colegas en todo el mundo, es una de las pocas soluciones de la pandemia", comentó Putin y declaró que la vacuna rusa es "segura y eficaz" y no ve ningún motivo para no vacunarse.

Además, Putin resaltó la seguridad de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus que no ha mostrado ningún caso de efecto adverso grave.

"Rusia fue el primer país del mundo en desarrollar una vacuna segura y efectiva (...) no se ha registrado ningún efecto secundario grave", dijo el jefe de Estado.

"Cuando empezó la pandemia no sabíamos cómo detectar el virus, cómo realizar el test y cómo curar, tampoco sabíamos si tendríamos un antídoto. Pero ahora vemos que hemos avanzado seriamente (...) y ya empezamos la vacunación", enfatizó.

A día de hoy, remarcó, Rusia se encuentra entre los tres países líderes del mundo por la cantidad de test para detectar el coronavirus.

El presidente elogió también a las empresas que ante la emergencia, aumentaron rápidamente la producción de desinfectantes y mascarillas.

"En el caso de las mascarillas, la producción se multiplicó por veinte. Es algo que no se da en todos sitios", apostilló.

El martes 15 de diciembre el ministro de Salud ruso, Mijaíl Murashko, informó que la campaña de vacunación contra el coronavirus comenzó en todas las regiones de Rusia.

La víspera el Ministerio de Salud ruso incluyó la vacuna contra el COVID-19 en el calendario de vacunas preventivas por indicaciones epidémicas.

Falta de capacidades de producción de vacunas

Rusia por ahora carece de las capacidades de producción necesarias para poder realizar una vacunación generalizada contra el COVID-19, reconoció Putin.

"Nuestro objetivo es realizar una vacunación dentro de la Federación de Rusia. Aquí hay varias cuestiones: aunque la vacuna en sí misma, así como sus componentes, es buena, todavía nos faltan los equipos para la producción de una cantidad necesaria de las vacunas", dijo.

Putin apuntó que Rusia va a incrementar sus capacidades de producción de la vacuna anticoronavirus, y "a inicios del año que viene ya tendremos millones de dosis de la vacuna".

"En cuanto a la cooperación con otros países: el hecho de que necesitemos tiempo para aumentar las capacidades tecnológicas de nuestras empresas de producción de la vacuna no nos impide para nada producir los componentes de la vacuna en las plataformas de otros países, que deberán invertir sus propios fondos para aumentar esa producción", señaló.

De esta manera, resumió, la cooperación con otros países en la producción de la vacuna contra el coronavirus rusa "no impide de ninguna manera la vacunación en Rusia".

El pasado 11 de agosto, Rusia registró su primera vacuna contra el COVID-19, llamada Sputnik V y desarrollada por el Centro de Epidemiología y Microbiología Nikolái Gamaleya.

La vacuna consta de dos componentes: el primero se basa en el adenovirus humano tipo 26, y el segundo, en el adenovirus humano recombinante del tipo 5. El medicamento se administra dos veces, en un intervalo de 21 días.

Los datos de la fase 3 de su ensayo clínico muestran una eficacia de más del 90% contra el COVID-19.