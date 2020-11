Moscú pide a Berlín presentar los análisis realizados a Navalni

"Instamos a la parte alemana a que abra la documentación relativa al caso Navalni y que presente los resultados de los análisis que le tomaron los médicos europeos, en particular los de la Bundeswehr. Exigimos que en respuesta a la solicitud de la parte rusa presente un documento normal, sin tachaduras", dijo en una sesión informativa para los medios.

En la documentación que ofreció la Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPAQ) estaba tachada toda la información valiosa, recordó.

"Lo que hemos recibido son respuestas evasivas, sin información importante", subrayó.

Un laboratorio militar de Alemania y, posteriormente, laboratorios de Suecia y Francia determinaron que el opositor ruso había sido envenenado con un agente del grupo Novichok. Mientras que la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) declaró que en el organismo de Navalni fue hallada una sustancia análoga por sus características a ese agente letal.

Moscúla versión alemana sobre lo ocurrido con Navalni y espera respuestas oficiales a las solicitudes enviadas a Berlín.

El propio Navalni recibió el alta médica del hospital alemán Charité el 22 de septiembre. El opositor había sido transportado a Alemania desde Rusia el pasado 22 de agosto después de pasar dos días en un hospital de la ciudad rusa de Omsk, donde había sido ingresado tras perder el conocimiento durante un vuelo procedente de la ciudad rusa de Tomsk.

Ley Ródchenkov

Estados Unidos se proclamó "árbitro general" del deporte internacional, declaró Zajárova, al comentar la llamada ley antidopaje Ródchenkov, aprobada por el Senado de EEUU.

"Washington volvió a proclamarse árbitro general, esta vez de todo el deporte internacional, y volvió a contraponer la aplicación extraterritorial de su legislación a los mecanismos antidopaje internacionales ya existentes", dijo Zajárova.

La diplomática comentó que de hecho, se trata de un nuevo instrumento de discriminación, controlado por Washington, dirigido contra ciertos deportistas extranjeros que participan en competiciones internacionales.

"Es evidente que Estados Unidos se guiará principalmente por motivos políticos cuando vaya a decidir el uso de ese instrumento, ya lo sabemos y lo hemos visto muchas veces", apuntó la portavoz de la Cancillería rusa.

Zajárova, además, consideró "cínico" el hecho de que la ley Ródchenkov no afectará a las ligas deportivas norteamericanas.

"Me parece bastante cínico que con tantos casos de dopaje en los propios Estados Unidos, la ley Ródchenkov no se extenderá a las ligas deportivas profesionales norteamericanas, y me refiero a NBA, NHL, NFL y muchas otras", refirió.

En su opinión, está creándose otro mecanismo de lucha, "esta vez contra los logros del deporte internacional indeseables para Estados Unidos".

El 16 de noviembre, el Senado de EEUU aprobó un proyecto de ley que permite a los tribunales del país dictar sentencias penales por dopaje en eventos en los que participan atletas estadounidenses.

La ley lleva el nombre del informante de la Agencia Mundial Antidopaje (WADA) Grigori Ródchenkov.

La WADA, por su parte, expresó su preocupación de que leyes de ese tipo se puedan aprobar en otros países por motivos políticos, por ejemplo como una represalia contra deportistas de determinadas naciones.

La ley no se aplicará en las competiciones de las ligas profesionales ni en el deporte estudiantil en EEUU.