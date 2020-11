El Kremlin pide desconfiar de declaraciones en redes sociales atribuidas a Putin

MOSCÚ (Sputnik) — El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, instó a desconfiar en las declaraciones aparecidas en las redes sociales y atribuidas al presidente Vladímir Putin, al señalar que el mandatario ruso no usa estos medios para publicar.

Se le atribuye a Putin en las redes sociales una publicación de que "los alemanes seguirán ciegamente a [la canciller Angela] Merkel, igual que siguieron a Hitler en 1939".

"Con su ayuda quiero dirigirme a todos sus colegas en las capitales europeas que leen estas publicaciones: no las crean. Putin no tiene cuentas en las redes sociales, no usa las redes sociales", dijo Peskov a la prensa.

El portavoz afirmó que la publicación en cuestión es "una tontería absoluta".

Peskov agregó que el servicio de prensa del Kremlin siempre está dispuesto a atender las solicitudes de los medios de comunicación y verificar la fiabilidad de las informaciones.