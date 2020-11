El incidente del desfile militar del año 1941 que hizo preocuparse al propio Stalin

A menudo, el llamado "desfile de la esperanza", el evento militar de noviembre de 1941 se organizó en duras condiciones en plena guerra, cuando muchos estrategas consideraban que las tropas nazis tomarían Moscú.

Aunque los organizadores se esforzaron en pensar todos los detalles del desfile, no se pudieron evitar ciertos incidentes, y uno de ellos se produjo al final del evento y despertó la preocupación de los guardias y de Iósif Stalin.

Se trata de dos tanques T-34 que de repente se dieron la vuelta y fueron en dirección opuesta por la Plaza Roja donde se encontraban todos los altos cargos de la URSS presentes en el desfile.

"En dirección opuesta, dos tanques pasaron por el lado derecho de la Plaza Roja... Se determinó que estos tanques habían sido asignados para hacer la guardia, pero no en el área de la Plaza Roja", decía un documento que describía el desfile de noviembre de 1941, al que hace referencia el diario ruso MK.

Sin embargo, ninguno de los tanques disparó sino que ambos prosiguieron a la salida de la plaza. Stalin se dio cuenta de este incidente y le preguntó al alto oficial de seguridad del Estado soviético, Nikolái Vlásik, qué había pasado. El general tuvo que llevar a cabo una investigación urgente.

Resultó que dos tanques, que causaron un revuelo en el desfile, iban a ayudar a su tercer camarada. Otro tanque se había atascado en el hielo en la Plaza Manézhnaya, ubicada al lado de la Plaza Roja. El comandante del vehículo de combate avisó a sus compañeros de que tenía "una parada completa". Estos pensaron que había sucedido algo grave —hay que tener en cuenta que la situación era impredecible y peligrosa, todas las tripulaciones estaban en alerta máxima— y se echaron a salvar a su compañero.

No obstante, no todos los expertos consideran adecuada esta explicación. En particular, el historiador Maxim Kolomíets, que se especializa en los blindados soviéticos, opina que aquel accidente fue muy raro.

"Los organizadores del desfile habían previsto la posibilidad de tales problemas. En las imágenes tomadas ese día en la Plaza Roja, se puede ver incluso que cerca del Museo Histórico hay un tractor, especialmente diseñado para ayudar a los vehículos parados o remolcados. Por lo tanto, no había ninguna necesidad de que otros tanques volvieran para ayudarlo", comentó al diario MK.

Al mismo tiempo, en los tiempos de guerra, los soldados estaban acostumbrados a sacar de apuros a sus compañeros, de su rápida ayuda a menudo dependía la vida, y es posible que llevaran estos hábitos del frente al desfile de la Plaza Roja.

Para garantizar el secretismo de su preparación, el desfile militar del 7 de noviembre de 1941 en la Plaza Roja de Moscú se denominó Operación de las Tropas de Guarnición de Moscú, como lo demuestran los documentos de archivo publicados por el Ministerio de Defensa de Rusia para conmemorar el 79 aniversario de ese desfile.

En total, alrededor de 30.000 efectivos, 140 piezas de artillería de varios calibres, 160 tanques y 232 vehículos participaron en la operación.