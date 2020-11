Secretos de trabajo del servicio de inteligencia ilegal ruso en visión de un agente

"Este es un trabajo normal de un hombre normal, un hombre, no necesariamente con fuertes músculos", expresó Shevchenko en una entrevista reciente.

Según el agente, él mismo durante los años de trabajo "". Reveló que hubo un momento en que fue buscado por toda la contrainteligencia del mundo y cambió de apariencia para no ser reconocido.

"Entonces me dije: 'Tengo que cambiar mi apariencia'. El que conocían ya no estaba. Era un hombre con rizos negros hasta los hombros. Un bohemio. Era un pintor, un artista, una persona completamente diferente. Ahora no me reconocen", añadió Shevchenko.

Licenciado en Arquitectura en la URSS, según la leyenda, el agente era un pintor francés que vivía en Montmartre y viajaba por el mundo estudiando la historia de la arquitectura.

"En España, por ejemplo, vine a estudiar un tema interesante y poco desarrollado en la historia del arte, la penetración del estilo morisco en la arquitectura europea. Trabajé en las bibliotecas, dibujé monumentos. Incluso he publicado libros en Occidente sobre la historia de los monumentos arquitectónicos", añadió.

Shevchenko operaba en la Península Ibérica en los años 1970 cuando no había relaciones diplomáticas entre Moscú y Madrid. La URSS le planteó la tarea de averiguar qué políticas seguiría España después de Franco.

El exagente señaló que, contrariamente a la creencia popular, la inteligencia no es una guerra de 'caballeros con capa y espada'.

"Nunca sucede. La inteligencia es una guerra de mentes", enfatizó Shevchenko.

El Servicio de Inteligencia Exterior ruso desclasificó el nombre de Yuri Shevchenko en enero de 2020. Según la información de la entidad, desde 1969, Shevchenko realizaba regularmente viajes de negocios al extranjero para llevar a cabo misiones de reconocimiento.

Su trabajo comprendía tareas de reclutamiento de instalaciones para actividades de inteligencia, y obtenía información valiosa sobre problemas prioritarios gracias a que tenía acceso a fuentes de gran valor.

El exagente comentaba cómo le encargaron trabajar para el principal enemigo, es decir, EEUU y la OTAN. Para cumplir la tarea era necesario tomar el control de la administración presidencial de EEUU, la CIA, el Departamento de Estado, el FBI y la sede de la OTAN. Como resultado tuvo acceso a documentos secretos — unos 300 volúmenes de archivo — clasificados de máximo secreto y cosmic, la categoría de documentos más clasificados de la OTAN.

El exagente señaló que después de los años de trabajo entiende que no hay nada imposible para la inteligencia ilegal.

"Es importante. El arte de la inteligencia también radica en el interés en la gente. Debes entenderla, conocer sus alegrías y penas, tener en cuenta la psicología individual. Lo principal es fijarse siempre en un superobjetivo, trabajar para una supertarea. Entonces la suerte vendrá", subrayó.

En 2001 Shevchenko volvió a Rusia para continuar con su actividad desde su país natal. Desde entonces, tal y como informa la página oficial del Servicio de Inteligencia Exterior ruso, el veterano ha recibido múltiples premios y condecoraciones: las órdenes de la Bandera Roja y de la Estrella Roja o la insignia de miembro honorario de las fuerzas de seguridad son algunos de ellos.

Por un decreto cerrado del presidente ruso Vladíimir Putin, en mayo de 2017 Yuri Shevchenko fue premiado con el título de Héroe de Rusia. El 6 de noviembre de 2020, a los 81 años, Yuri Shevchenko falleció en su casa.