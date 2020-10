Un ruso paraplégico se lanza al agua para salvar a una persona

Vankov es el primer parabuzo certificado de Rusia, jefe del fondo Medio Ambiente Asequible y campeón de múltiples competiciones de Rusia y las internacionales en los distintos tipos de deporte.

Aquel día se encontraba en un atracadero filmando un vídeo sobre varios lugares de interés de Anapa. Cuando terminó el rodaje salió al muelle y vio a mucha gente mirando hacia el agua. Al acercarse vio a dos hombres tratando de arrastrar al tercero quien estaba boca abajo.

"Le dije a la gente del muelle: "Salten, sálvenlo. Hagan algo". La gente me miró, y eso era todo", lamentó el hombre en una entrevista con el periódico ruso Argumenti i Fakti.

El discapacitado no tardó en quitarse su ropa. Y empezó adesde el muelle. Cuando ellos intentaron llevar al ahogado al muelle, uno de los miembros del equipo de televisión les extendió su mano para sacarlo, pero no lo logró y el desdichado volvió a caerse al agua.

"Pero ya me había bajado, al acercarme lo primero que hice fue agarrar al rescatado por detrás, luego buceé por debajo de él y contuve la respiración para que el ahogado salgase a la superficie y respirase un poco, luego comencé a transportarlo hacia la costa", destacó.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Вдохновитель▫️Никита Ванков (@nikvankov) 5 Окт 2020 в 11:19 PDT

Vankov explicó que los humanos se mantienen siempre en la superficie acuática mientras respiran correctamente y no porque mueven con sus extremidades.

"Nuestros pulmones son como la vesícula de un pez. Mientras haya aire en este órgano, siempre estaremos en la superficie. Si lo exhalamos por completo, nos ahogaremos", señaló.

¿Cómo acabó en la silla de ruedas?

Desde los siete años, Vankov ha practicado natación y no tenía miedo ni del agua ni del mar. El 24 de mayo de 2007, a la edad de 13 años, él y sus amigos estaban nadando cerca del muelle de Anapa. Irónicamente, precisamente cerca del mismo muelle, dónde ocurrió el rescate.

"Me aceleré, salté, no me doblé y impacté con la cabeza contra el fondo. Luego sentí un dolor agudo, un crujido, y mi cuerpo se hizo blando".

Nadie se dio cuenta de lo que le había pasado, y tuvo que salvarse él mismo. En aquel momento, podía mover un poco con sus codos y hombros. Así era como había logrado llegar a la costa arrastrándose por el fondo del mar. Entonces la gente le vio y le sacó del agua.

"Cerré los ojos y me desperté en cuidados intensivos. Los médicos me diagnosticaron varias fracturas por compresión en tres lugares de la columna vertebral, una grieta y un trauma craneoencefálico cerrado", aseveró.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Вдохновитель▫️Никита Ванков (@nikvankov) 5 Сен 2019 в 4:43 PDT

Ahora, trás muchos años de intensa rehabilitación y entrenamientos, puede mover con dos piernas, estar de pie con apoyo, pero aún sigue teniendo difícil dar un paso. Y todo es gracias a que no pierde la esperanza en recuperarse y continúa practicando deporte. Las imágenes por resonancia magnética muestran que su médula espinal ha cambiado: le empezaron a crecer nuevos nervios.

"Mi entrenamiento se divide en partes. Por la mañana, antes de empezar a trabajar practico natación y luego hago un poco de gimnasia. Más cerca de la noche, cuando tengo más tiempo, hago ejercicios físicos para fuerza, me entreno con un metodólogo, hago gimnasia, masaje, trabajo en la espaldera, (…) en la bicicleta multifuncional, (…) y en la alfombra", explicó.