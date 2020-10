El patriarca de toda Rusia se autoaísla tras contacto con un positivo por COVID-19

Fue el propio jerarca de la Iglesia Ortodoxa de Rusia quien dio la noticia este 8 de octubre al anunciar la cancelación de una visita programada al monasterio de la Trinidad y San Sergio,​ en la ciudad de Sérguiev Posad.

"Con mucho pesar doy fe de que en esta ocasión no podré compartir con vosotros la alegría de la oración. Causa de ello es mi reciente contacto con una persona a la que han detectado la infección por coronavirus . Aún no ha pasado el tiempo de la cuarentena que me recomiendan los médicos", apuntó Kiril en un mensaje a la cofradía publicado en el sitio web del Patriarcado.

El líder religioso agregó que ha "considerado imposible exponeros a todos al riesgo de contagio".

Para Kiril, "la pandemia actual es una prueba seria que nos brinda la oportunidad de comprobar la fuerza de la oración y exige de nosotros acrecentar las hazañas personales del espíritu para redimir a nuestro pueblo de los aires de perdición".

"Dios quiera que las pruebas por las que estamos pasando sirvan para afianzar a nuestro pueblo en su fe y para que muchas personas se vuelvan a Cristo", expresó el patriarca.

El portavoz del Patriarcado, Vladímir Legoida, aseguró en la red social Telegram que "el prelado de la Iglesia Rusa está sano, se siente bien y sigue trabajando a distancia".

Rusia registró 11.493 nuevos contagios de COVID-19 en las últimas 24 horas, entre ellos 3.323 en Moscú, donde se encuentra la residencia del máximo jerarca de la iglesia ortodoxa.