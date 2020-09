Cómo Ucrania priva a Crimea de agua para castigarla por su fidelidad a Rusia

La península ha sufrido graves problemas con el abastecimiento de agua desde la época del Imperio ruso. En esa época se concibió la idea de construir un canal para suministrar el vital líquido, pero el proyecto nunca llegó a ser realizado. Entre las diferentes soluciones planteadas, estaban las de construir un canal desde el territorio que hoy forma parte de la región rusa de Krasnodar y la de conectar Crimea con el río Dniéper. El último proyecto les pareció más factible a los ingenieros de la URSS.

Así, entre 1961 y 1971 se construyó el Canal de Crimea del norte que al final abasteció a la península y la parte sur de la actual Ucrania con agua fresca tan necesaria para el sector agrario. Sin embargo, todo cambió en un instante. En la primavera 2014, después de que la población de la península tomase la decisión de incorporarse a Rusia , Ucrania de manera unilateralal instalar una barrera en el lugar donde el canal vira hacia Crimea.

Antes de que el canal fuese cortado, el 85% del agua dulce que la península recibía provenía del Canal de Crimea del norte. El 80% del volumen total de esa agua se usaba para fines agrarios. El agua del canal se usaba para irrigar cerca de 140.000 hectáreas de tierras de labranza. El 20% restante del volumen total llegaba a los embalses crimeos y se usaba para abastecer a la población. Ahora que han sido privados de toda esa agua la situación parece bastante alarmante.

© Sputnik / Konstantin Chalabov El Canal de Crimea del norte

El primer presidente de Ucrania, Leonid Kravchuk, declaró recientemente que Kiev estará listo para reanudar los suministros de agua a Crimea. Entretanto, el presidente actual de Ucrania, Volodímir Zelenski, según informó uno de los diputados de la Rada Suprema, está en contra de reanudar dichos suministros.

Además, a lo largo de los últimos años el canal cayó en desuso y por lo tanto se deterioró, así que parece poco probable volver a suministrar agua mediante él. Incluso si tal decisión se tomase justo hoy, los especialistas tardarían meses en ponerlo en funcionamiento. Parece obvio que Ucrania nunca dará tal paso porque lo que busca es vengarse de Crimea.

Kiev asegura a la comunidad internacional que Crimea forma parte del país y que allí viven sus ciudadanos, por lo que no parece una contradicción que al mismo tiempo. Esta acción también se explica porque Kiev quiere mostrar que Moscú no es capaz de abastecer Crimea con los recursos necesarios, pero Rusia ya ha tomado varias medidas y está en camino hacia la solución del problema.

El déficit de precipitaciones en las montañas crimeas en 2020, en comparación con 2019, superó el 90%. Varias cuencas de ríos de Crimea en 2020 no han recibido ni una gota de agua.

El abastecimiento del líquido vital a la población se lleva a cabo gracias al uso de embalses. En la república rusa de Crimea y en la ciudad de importancia federal de Sebastopol hay una decena de ellos. Estos tampoco han recibido mucha agua este año por eso iniciaron los problemas con el suministro. Algunas industrias de Crimea se vieron afectadas por la falta del agua, pero la principal, el turismo, no.

© Sputnik / Konstantin Mikhalchevsky Un hombre llena botellas con agua en Crimea

La escasez en Crimea, en primera persona

Las autoridades rusas barajan varias opciones para mejorar la situación. Una de ellas es. También se tienen en consideración otros proyectos más atrevidos. El presidente ruso, Vladímir Putin, está al tanto del problema y en más de una ocasión ha declarado que tiene que ser solucionado por completo.

La capital de la república de Crimea, Simferópol, se encuentra entre las ciudades más afectadas por la escasez del agua. Sputnik habló con Natalia Fomichenko, una vecina de la ciudad que contó cómo se vive la escasez del agua en primera persona.

"Por ejemplo, en el lugar donde vivimos no hay tanto problema. El único es la reducción en la presión del agua y a veces llega de color amarillo, pero no es agua con óxido. Sin embargo, hay partes de Crimea donde el agua no llega. Lo sé por lo que informan los periódicos. Allí cortan el agua", dijo.

"En algunas partes el agua está disponible solo por tres horas en la mañana y tres en la noche. Pero aquí, en el centro de la ciudad, el agua está presente", señaló Fomichenko. No obstante, las reservas en el embalse están en constante reducción y no hay progreso: la cantidad de agua no aumenta a causa de la sequía.

Durante el verano hubo lluvias e incluso lluvias torrenciales, pero muy pocas. El embalse de Simferópol no se llenó debido a esto. La situación actual no es buena y en invierno, cuando no hay ningún tipo de precipitación, tiende a empeorar.

Las autoridades han tratado de solucionar el problema cuanto antes e incluso han construido tuberías para suministrar agua a las zonas más afectadas. También han hecho esfuerzos para mejorar la situación en la parte este de Crimea, donde las antiguas tuberías ya están en un estado deplorable.

© Sputnik / Konstantin Mikhalchevsky El embalse de Simferópol

"Se instaló una tubería de uno de los embalses hacia la parte central de Crimea, pero dicen que la medida no ha sido tan efectiva como se pensaba", puso de relieve la entrevistada.

También quieren usar aguas subterráneas, pero hay protestas en cuanto al uso incorrecto y las cantidades que se pueden suministrar desde estas fuentes, ya que hay limitaciones.

No es posible extraer este tipo de agua sin ningún tipo de límites. Hay personas que excavan pozos y usan las aguas subterráneas sin restricciones ni limitaciones, lo que

"Dicen que las tuberías están raídas. En la parte central de la ciudad de Simferópol la situación es más o menos estable, mientras que en las afueras de la urbe hay racionamiento. En las partes de la ciudad donde hay cortes constantes se instalaron cisternas con agua para que la población tenga acceso al líquido vital", indicó.

Sin embargo, también hay problemas con el suministro de agua por cisterna. Los periódicos informan que el agua tenía óxido, pero aun así la gente la usa. Para el agua potable usan filtros.

"Sí, hay un problema, pero también hay intentos de resolver la situación y la población ve que se hacen esfuerzos y las autoridades se dedican a la resolución del mismo", destacó.

Es evidente que la situación es compleja y requiere un gran trabajo para resolverse. Esto tiene que ver con el hecho de que casi no queda agua en los embalses. Pero está claro que Crimea está en el camino hacia la solución de este contratiempo.