Kremlin: les corresponde a los médicos decidir el traslado de Navalni al extranjero

Este 21 de agosto la portavoz de Navalni, Kira Yarmysh, informó que sus partidarios organizaron un avión para que le trasladara al político un hospital de Alemania, pero los médicos del hospital de Omsk insisten en que su estado actual no permite transportarle. Yarmysh expresó la certeza de que la decisión de no autorizar el traslado de Navalni la tomó el Kremlin.

"Es la decisión de su médico, y se trata del traslado que puede poner en peligro la vida del paciente. Es la conclusión del médico", comentó Peskov.

El portavoz del Kremlin reiteró que "se trata de una decisión exclusivamente médica".

"Tal vez existen algunas, no sé, formalidades que se deben cumplir. Simplemente no conozco esas formalidades. Pero en este caso no hay ningún obstáculo salvo la decisión médica", agregó.

El 20 de agosto, Navalni se sintió mal durante un vuelo de la ciudad de Tomsk a Moscú, lo que obligó a los pilotos a realizar un aterrizaje de emergencia en Omsk. El opositor fue ingresado en un hospital local, donde se encuentra en coma en cuidados intensivos.

Su portavoz, Kira Yarmysh, supuso que habría sido envenenado con alguna sustancia puesta en su té, lo único que tomó por la mañana en el aeropuerto.