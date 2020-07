Rusia denuncia desinformación de ONGs extranjeras durante el plebiscito constitucional

Así informó el jefe de la comisión de la Cámara Baja del Parlamento ruso, Vasili Piskariov.

"Se detectó la divulgación de una información falsa, contradictoria, inexacta, destructiva y de provocación por parte de las organizaciones no gubernamentales extranjeras financiadas por los Gobiernos extranjeros como los del Reino Unido, Alemania, Canadá, EEUU, Chequia, Suecia, así como la Comisión Europea y las ONGs no deseadas en Rusia como 'People in Need' (Chequia) y la fundación Open Society (EEUU)", dijo Piskariov.