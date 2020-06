El embajador ruso en EEUU califica de "falsos" los reportes sobre recompensas a talibanes

"Primero que nada, quiero enfatizar que los comentarios que están circulando en los medios son falsos. Sin presentar ninguna evidencia, Rusia es indiscriminadamente acusada de pecados absolutos", dijo el diplomático.

Antónov añadió que con los comentarios se pretende dar al público estadounidense la impresión de que Rusia está bloqueando a EEUU y sus esfuerzos en su combate al terrorismo".

Amenazas a los diplomáticos rusos

Además, Antónov dijo que la Embajada de Rusia en EEUU envió una solicitud al Departamento de Estado para que investigue las amenazas en las redes sociales contra los diplomáticos rusos tras noticias falsas.

"Por supuesto, pasamos toda la información sobre esto a las agencias policiales de los Estados Unidos. Hemos enviado una nota al Departamento de Estado exigiendo una investigación", dijo Antonov.

El 26 de junio, el periódico The New York Times publicó un artículo citando a funcionarios de inteligencia estadounidenses no identificados que afirmaron que una unidad de inteligencia militar rusa ofreció recompensas a militantes vinculados con los talibanes para asesinar a soldados de EEUU de la coalición en Afganistán.