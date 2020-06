Un 'hobby' único: esta joven rusa restaura el primer avión reactor comercial de la URSS | Vídeo, fotos

Y no es una aeronave cualquiera la que María está volviendo a su gloria original, sino un Tupolev Tu-104: el primer avión reactor de pasajeros fabricado en la URSS y uno de los primeros del mundo, que celebra el 27 de junio el comienzo de su segunda vida.

Sputnik conversó con María para conocer su increíble historia, cómo llegó a interesarse por la aviación y los retos que tiene que superar a la hora de restaurar esta aeronave tan especial, que se encuentra actualmente a las afueras de la ciudad de Novosibirsk.

— ¿Cómo surgió su amor por la aviación y cómo se enteró de la existencia de este avión?

— Desde el 2004, cuando empecé a obtener mis primeros resultados en el ámbito científico mientras estaba estudiando, empecé a ir a conferencias que tenían lugar principalmente en Europa.

Había muchos vuelos, así que me interesé por los aviones, por cómo vuelan. Obviamente, hoy en día no puedes simplemente entrar en la cabina de pilotos, a menos que se trate de un caso excepcional.

Pero cuando en 2009 leí en internet sobre el Tu-104 que está en un aeroclub a las afueras de Novosibirsk, pensé que tal vez se podría entrar tanto en la cabina de pasajeros como en la de los pilotos. De hecho, el avión es legendario, uno de los primeros aviones de pasajeros propulsados por motores reactores, con su propia historia brillante.

© Foto : María Karmánova Avión Tu-104 restaurado en Berdsk

Quería ver cómo era por dentro. Así que el mismo año decidí ir allí para verlo con mis propios ojos y no solo en fotos.

— ¿Había tenido experiencia con la restauración de aviones antes o era su primera vez?

— No, no tenía ninguna experiencia. Uno de los instructores del aeroclub me sugirió que hablase con algunos pilotos retirados del Tu-104, ya que ellos podrían darme algunas pistas sobre dónde encontrar la documentación técnica correspondiente. Con ella, sabríamos qué instrumentos de vuelo haría falta recuperar para restaurar la aeronave.

— ¿Por qué se decidió inicialmente llevar este avión del aeródromo donde se encuentra ahora, y cómo sucedió?

— No fue llevado: este Tu-104 voló hasta allá. En la década de 1970, el entusiasta Valeri Rítsarev, que también trabajaba en el mismo centro científico que yo, decidió crear una Escuela de Planeadores Juveniles.

© Foto : Archivo del Club de Aeroplanerismo de Novosibirsk Aterrizaje del Tu-104 en el aeródromo de Berdsk (archivo)

Y como parte de este proyecto, planeó trasladar el avión del aeropuerto Tolmachevo al aeródromo de Berdsk. Se suponía que el avión se convertiría tanto en un aula para los planeadores como en parte del museo al aire libre. Además del Tu-104, que llegó en 1978, había varios helicópteros y aviones en el museo.

— Probablemente la pista de este aeródromo no está diseñada para aviones de esta clase. ¿Cómo consiguieron que el Tu-104 aterrizara en un lugar como este?

— El problema no era el tamaño, sino que le hacía falta una pista de cemento o un suelo con determinadas propiedades. Pero el suelo en el lugar del aeródromo de Berdsk resultó ser bastante duro: en la década de 1940 incluso se usaba como un aeródromo de reserva. Así que no fue una tarea tan difícil.

View this post on Instagram A post shared by Tu-104A CCCP-42382 (@cccp42382) on Jul 16, 2019 at 2:19am PDT

Pero primero se midió el suelo con un medidor de dureza, se hizo un vuelo alrededor del aeródromo en una avioneta y luego trasladaron el propio Tu-014. El vuelo desde el aeropuerto de Novosibirsk duró menos de ocho minutos.

— ¿Cuándo comenzó Usted la restauración y qué le inspiró a iniciar este proyecto?

— Empecé a reconstruir la aeronave en 2009. Antes de eso, nadie había restaurado el avión, yo fui quien empezó este proyecto después de ir allí de excursión.

A pesar de la alegría de conocer el avión, el estado de la cabina me entristeció. La mayoría de los instrumentos y equipos no estaban allí, había basura. Primero tuvimos que limpiarlo y luego decidir dónde conseguir lo que faltaba.

Estado de la cabina de pilotos del Tu-104 en Berdsk antes de que empezara su restauración © Foto : María Karmánova

Estado actual de la cabina de pilotos del Tu-104 en Berdsk © Foto : María Karmánova

Estado del puesto de navegador del Tu-104 en Berdsk antes de que empezara su restauración © Foto : María Karmánova

Estado actual del puesto de navegador del Tu-104 en Berdsk © Foto : María Karmánova 1 / 4 © Foto : María Karmánova Estado de la cabina de pilotos del Tu-104 en Berdsk antes de que empezara su restauración

La pregunta más importante era dónde encontrarlo. Empecé sola y luego unos entusiastas se unieron. Uno de los primeros fue Vladímir Chebótnikov, quien trabajaba como aeromecánico en el aeródromo. Resultó que había muchas partes de repuestos en el almacén. Él también reparó el equipamiento que había en el almacén y ayudó a instalar las partes pesadas, tales como los bloques del radar meteorológico, que fueron adquiridas durante el proceso de restauración.

— ¿Podría contarnos las dificultades o curiosidades con las que se ha tropezado en la restauración de este avión?

— Por supuesto, fue difícil. Esta es mi primera experiencia en el estudio y la restauración de un avión. Era necesario saber cómo estaban interconectadas las distintas unidades del equipo de esta aeronave.

Los libros que logré conseguir fueron de principios de los años 1950, pero el avión voló al más 20 años más, y durante ese tiempo el equipo se actualizó. Está claro que parte de lo que se mencionaba a principios de los 1950 ya no existía al final de sus años operativos.

© Foto : María Karmánova Avión Tu-104 restaurado en Berdsk

Luego me las arregle para encontrar un manual de operaciones, que fue escrito en los años 1970, y allí había mucha información útil. Sin embargo, nosotros estamos tratando de mostrar cómo se veía el avión en los años 1950 y 1960, cuando todavía no estaba pasado de moda, es decir, cuando estaba en el pico del progreso, cuando todo era nuevo y avanzado. Lo brillante e interesante que era.

Todavía estamos buscando el timón izquierdo original. El año pasado ocurrió algo sorprendente: un hombre que no me conocía personalmente, pero había oído sobre el proyecto de restauración del Tu-104, me regaló el timón derecho. Está completo y en mejor estado que el timón derecho original de la aeronave. Lo instalé en la parte izquierda y la cabina inmediatamente cobró vida.

© Foto : María Karmánova Avión Tu-104 restaurado en Berdsk

La mayoría de los equipos están obsoletos, son difíciles de encontrar. Los busco en subastas, foros temáticos. Por ejemplo, encontré dos aparatos de radio en Polonia a través de eBay. No pude encontrarlo en Rusia. Todas las partes del sistema de aterrizaje instrumental fueron compradas en diferentes lugares.

Uno de los vendedores de repuestos sabía que yo buscaba la consola de conmutación de canales de este sistema de aterrizaje: estaba en su garaje, que estaba cubierto de nieve. Cuando llegó la primavera, el garaje se descongeló, el hombre encontró la consola y me la envió. Fue un placer.

— En su opinión, ¿qué tan cerca está este Tu-104 de su estado original?

— Está muy lejos de su estado original. El avión sufrió muchos daños, especialmente en los años 1990 y 2000, porque todo fue saqueado. El sistema de cuerdas y el empuje están muy dañados, tampoco está una gran parte parte del cableado ni los motores.

© Foto : María Karmánova Avión Tu-104 restaurado en Berdsk

Pero ahora ya podemos hablar del estado del museo para la cabina de pilotos y parcialmente de pasajeros. El objetivo más cercano es hacer que todo funcione y se mueva. Nuestro equipo quiere ser capaz no solo de ver el equipo, sino también de mostrar cómo funciona. Uno de los entusiastas está construyendo una fuente de alimentación que está en la etapa de prueba, mejoramiento y revisión.

— ¿Cuáles son sus planes futuros para este avión?

— El plan más próximo es tener un museo donde todo funcione. Y entonces, veremos, como dicen, no hay límite para la perfección.