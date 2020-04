Koktebel Jazz Party lanzará un teletón en apoyo a médicos rusos que luchan contra COVID-19

"En el Día Internacional del Jazz que se conmemora por iniciativa de la Unesco cada 30 de abril, Koktebel Jazz Party dará inicio al teletón benéfico Doctor Jazz Party en apoyo a los médicos y otros trabajadores de primera línea que están combatiendo la pandemia en hospitales rusos", avanzó la agencia Rossiya Segodnya, casa matriz de Sputnik.

El evento debe su nombre a la canción Doctor Jazz, escrita por el famoso músico estadounidense Joseph King Oliver en 1926. Su letra dice "Cuando tengo problemas, las fronteras se borran" ("When I’m in Trouble Bounds are Mixed"), frase que refleja el verdadero espíritu del jazz, una fuerza global que fortalece y promueve el entendimiento mutuo y la ayuda recíproca. El 30 de abril, músicos de todo el mundo tendrán la oportunidad de demostrar que son

El fundador del festival y director general de Rossiya Segodnya, Dmitri Kiseliov, resaltó que "Rusia está solidaria con el mundo entero en una batalla sin precedentes contra el coronavirus".

"Todo lo que recaudemos en el marco del teletón, lo entregaremos a los médicos que nos ayudan en estos tiempos difíciles", aseguró.

El evento benéfico, que empezará a las 16:00 hora Moscú (GMT+3), integrará en un espacio musical único varios locales, de estudios caseros a escenarios improvisados.

El sitio web https://www.koktebel-jazz.ru recoge la lista completa de los participantes.

Además de las piezas musicales, se transmitirán durante el teletón los vídeos de médicos desde sus lugares de trabajo en hospitales.

El teletón será transmitido a través de los sitios web https://ria.ru, https://www.koktebel-jazz.ru y https://стопкоронавирус.рф, así como desde la cuenta de la agencia de noticias RIA en la red social VK.

La Fundación Zhivoy, una organización benéfica que ayuda a los rusos de 18 a 60 años con enfermedades graves, recaudará fondos durante el evento para ayudar a hospitales rusos y comprar equipos de protección individual para médicos de centros de salud regionales.

El teletón en línea Doctor Jazz Party ha sido organizada por la agencia de información internacional Rossiya Segodnya, el grupo mediático Krasny Kvadrat y el festival internacional Koktebel Jazz Party con el apoyo del Fondo de Inversión Directa de Rusia y la Alianza contra el COVID-19.

Entre los socios mediáticos del festival se encuentran Radio Sputnik, así como los canales Rossiya 24, Rossiya Kultura y el portal Vesti.ru.

Koktebel Jazz Party surgió en 2003 por iniciativa personal de Dmitri Kiseliov. Un pequeño pueblo de Crimea, Koktebel, dio el nombre al festival que hoy ocupa un importante lugar entre los festivales mundiales de jazz.

Desde 2014 el festival Koktebel Jazz Party se celebra bajo los auspicios del Ministerio de Cultura de Rusia.