EEUU designa al Movimiento Imperial Ruso como organización terrorista

"El Departamento de Estado desginó al Movimiento Imperial Ruso, también conocido como RIM [por sus siglas en inglés], como organización terrorista mundial", señaló.

RIM es un grupo ultranacionalista en Rusia, que es acusado de supremacista blanco.

Supuestamente el Movimiento Imperial Ruso brinda capacitación de estilo paramilitar a neonazis y supremacistas blancos, explicó Sales.

El 6 de abril, el periódico The New York Times informó que el Movimiento Imperial Ruso no está patrocinado por el Gobierno ruso y que la designación ayudará al Buró Federal de Investigaciones​ (FBI, por sus siglas en inglés) a iniciar pesquisas especiales contra ciudadanos estadounidenses vinculados con el grupo.