Kremlin: nadie sabía que Putin visitaría el hospital con enfermos de COVID-19

El personal del centro de cuarentena de coronavirus en Kommunarka no sabía de la visita del presidente ruso Vladímir Putin, afirmó el portavoz presidencial Dmitri Peskov a los periodistas.

"El médico jefe de Kommunarka no sabía que Putin iba a visitar el centro. Vio a Putin cuando salió a saludarlo, y él no sabía que el presidente iba a ir allí, así que no podía haber ninguna puesta en escena", declaró Peskov, comentando los informes en las redes sociales de que el paciente visitado por el jefe de Estado es "un médico del mismo hospital".

"En las redes sociales ahora probablemente circulan cerca de un 99% de tonterías", agregó el portavoz.

El 24 de marzo, el presidente ruso Vladímir Putin visitó el hospital de Kommunarka, pasó por varias salas y habló con un paciente. Para evitar contagiarse, el mandatario ruso se puso un traje de protección y un respirador. Putin elogió el trabajo del personal del centro médico y declaró que "saben qué hacer y cómo hacerlo, cuentan con todo lo necesario y utilizan de manera eficaz todos los aparatos y medios que tienen".

Un total de 1.534 personas en Rusia fueron infectadas por el coronavirus SARS-CoV-2 hasta la fecha, incluidas ocho que fallecieron, reportó el centro operativo contra el COVID-19.

A escala global, se detectaron hasta la fecha unos 680.000 casos de contagio por el coronavirus SARS-CoV-2, incluidos más de 31.000 decesos, según la Universidad estadounidense Johns Hopkins. Unas 145.000 personas ya superaron la infección.