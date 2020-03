Asciende a 1.264 el número total de casos confirmados del coronavirus en Rusia

"En las últimas 24 horas en Rusia se confirmaron 228 casos de infección por COVID-19 en 26 regiones", dice el comunicado.

Precisa que en total en Rusia se registraron 1.264 casos de coronavirus en 61 regiones.

Se informa de un deceso por el COVID-19 detectado en Moscú durante la jornada pasada, con lo cual el número de casos letales en Rusia se elevó a 4.