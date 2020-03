Los rusos, sin pánico ante el COVID-19

De acuerdo con la encuesta, publicada el 19 de marzo, el 61% de los rusos confía en que los servicios médicos y epidemiológicos nacionales podrán proteger a la población ante la propagación del coronavirus. El 52% de los entrevistados tienen miedo de contraer la enfermedad, y el 18% lo teme mucho. Al mismo tiempo, el 11% está convencido de que no habrá una epidemia en Rusia, mientras que el 43% lo considera poco probable.

"Los temores racionales ante esta amenaza son bastante grandes, pero casi no hay miedo irracional, lo que llamamos pánico. No hay ningún indicio de pánico", destacó el sociólogo.

En cuanto a las medidas tomadas por el Gobierno ruso para detener el COVID-19, según Lvov, más de la mitad de los ciudadanos las considera suficientes.

"En gran medida, gracias a este factor de confianza en la suficiencia de las medidas en nuestro país no se produce el pánico", apuntó.

El especialista del Vciom resaltó que la situación es un poco diferente en las dos principales ciudades de Rusia, Moscú y San Petersburgo: el 62% de los encuestados que viven en estas urbes expresaron preocupación ante la posibilidad de contagiarse (frente al 52% a nivel nacional), pero solo una de cada diez personas (frente al 18% en todo el país) siente un fuerte temor por este motivo.