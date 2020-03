El Kremlin no baraja por ahora declarar una situación de emergencia por COVID-19

MOSCÚ (Sputnik) — El portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, dijo que el Kremlin no baraja en este momento declarar una situación de emergencia por el coronavirus.

"No ha habido hasta ahora ningunas ideas, ningunas razones ni decisiones a este respecto", dijo Peskov a los periodistas este 16 de marzo.

Tampoco entra en los planes del Kremlin, según él, posponer el plebiscito sobre las enmiendas a la Constitución, programado para el 22 de abril.

"No se están barajando fechas alternativas, no hay ninguna indicación objetiva para hacerlo. No se está discutiendo", dijo cuando le preguntaron sobre esa posibilidad.

Asimismo, afirmó que el Kremlin no considera imprescindible que sus empleados comiencen a trabajar desde casa.

"La administración presidencial es una oficina grande, pero no es una de las mayores, hay oficinas que son más grandes (...) La administración está trabajando como siempre, con las precauciones necesarias que son importantes actualmente en cualquier oficina", dijo.

Hasta la fecha se han detectado 63 casos de contagio del nuevo coronavirus en Rusia.

Desde el 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) califica como pandemia la enfermedad COVID-19 causada por un nuevo coronavirus que empezó a propagarse desde la ciudad china de Wuhan a finales de 2019.

A lo largo del mundo se registraron más de 171.000 casos de infección, incluidos más de 6.500 decesos. Unas 77.800 personas ya se recuperaron de la infección.

De los más de 86.700 casos activos, la mayoría se concentran hoy en Italia, China, Irán, Corea del Sur y España.